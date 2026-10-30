tajnik Nezavisnog sindikata
Kroflin: "Gdje se može nešto toplo pojesti za jedan euro? Eventualno u Saboru juha"
Matija Kroflin, tajnik Nezavisnog sindikata obrazovanja i znanosti, gostovao je kod našeg Hrvoja Krešića u N1 studiju uživo.
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"Kao da živimo u dvije različite Hrvatske"
"Kao da živimo u dvije različite Hrvatske. Jedna je za PR potrebe premijera; kada dođe u Sabor, govori urbi et orbi, cijeloj naciji, uvjerava nas da smo mala Švicarska. Peta najbrže rastuća ekonomija u Eurozoni iduće godine, javni dug nam pada, deficit je unutar kriterija Maastrichta, zadužujemo se povoljnije nego brojne post-tranzicijske nama usporedive zemlje. I to je doista tako, ekonomske okolnosti u Hrvatskoj, ako gledate makroekonomski na papiru, nisu pretjerano loše", kaže Matija Kroflin.
"Naravno, postoji niz pozadinskih problema koji se ne rješavaju, niz drugih trendova koji nisu dobri. Njih premijer, naravno, neće isticati. Međutim, kada dođu na red sindikati i neke druge grupacije u zemlji, onda je već pozicija predstavnika vlasti za stolom drugačija.
Kada se premijer posljednjih 10 godina hvali sve je divno i krasno, ali kada mi sjednemo s ministrom (Tomislavom) Ćorićem i trebamo razgovarati o perspektivi rasta plaća, onda je proračun maltene u bankrotu", dodaje.
"Vlada šalje kontradiktorne poruke sindikatima i građanima"
Kaže da vlada tako šalje kontradiktorne poruke ne samo u javnost, nego i sindikatima.
"To su dvije poruke, u vladi bi se trebali malo dogovoriti oko toga koju žele reflektirati. Mi smo u ove pregovore ušli slušajući okruženje i kontekst koje je iznio premijer. S tim očekivanjima ulazimo u pregovore, ne možemo onda tijekom njih čuti neku potpuno drugu krajnost i sliku od one kojoj građanima zemlje priča premijer."
"Gdje se može nešto toplo pojesti za jedan euro? Eventualno u Saboru"
Osvrnuo se i na, kako kaže, "katastrofalnu poruku" vladajućih apropos rasta osnovice i nadoknade za topli obrok.
"Da se dotaknemo poruke od ministra, koja je zapravo bezobrazna. Jedan i pol posto rasta osnovice za cijelu 2027. godinu i 20 eura za topli obrok. Tih 20 eura kada podijelite na broj radnih dana u mjesecu, ispada da imate jedan euro.
Ja ne znam gdje čovjek može nešto toplo pojesti za jedan euro, eventualno u Saboru juhu, jer zastupnici imaju izdašno subvencioniranu prehranu. S te strane poruka je katastrofa", kaže.
"Ako plaće u javnim službama stagniraju, gubimo kvalitetne kadrove"
"Kada uzmete ovih 1,5 posto rasta, očekivanja rasta inflacije su daleko veća, a da ne govorimo o očekivanju rasta drugih plaća; nama je izrazito bitno kako se kreću naše plaće u odnosu na druge u ovoj zemlji. Zašto? To utječe na motivaciju zaposlenih u javnim službama. Govorimo o liječnicima, medicinskim sestrama, učiteljima, zaposlenima u kulturi; ako oni vide da plaće drugih zanimanja rastu, a njihove stagniraju, to utječe na motivaciju i odlučuje o mogućnosti privlačenja nekih novih, kvalitetnih kadrova", dodaje Kroflin.
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