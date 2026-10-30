"Kada uzmete ovih 1,5 posto rasta, očekivanja rasta inflacije su daleko veća, a da ne govorimo o očekivanju rasta drugih plaća; nama je izrazito bitno kako se kreću naše plaće u odnosu na druge u ovoj zemlji. Zašto? To utječe na motivaciju zaposlenih u javnim službama. Govorimo o liječnicima, medicinskim sestrama, učiteljima, zaposlenima u kulturi; ako oni vide da plaće drugih zanimanja rastu, a njihove stagniraju, to utječe na motivaciju i odlučuje o mogućnosti privlačenja nekih novih, kvalitetnih kadrova", dodaje Kroflin.