Kukuruz postao luksuz, cijene do 5 eura: “Ludost! Ali, kad si gladan, sve jedeš”

Nakon što je kuglica sladoleda postala simbol previsokih cijena ovog ljeta, ovih dana dobila je konkurenciju.

Klip kukuruza lani je na tržnici stajao tri kune ili 40 centi, a danas od 80 centi do jednog eura. Dok prodavači kuhanog šećerca cijene dižu na visokih tri do pet eura. Kukuruz je tako postao nova kuglica sladoleda – luksuz.

“Ma ludost. Ali dobro, tko ima, taj će platiti i gotovo”, kaže Melita iz Zagreba, a zanimljiv komentar dala je i Hajdi iz Njemačke, inače iz Zagreba:

“Odrasla sam u Zagrebu. Bila sam do 20. godine u Zagrebu, išla sam tu u školu i moglo se živjeti, a danas vidim da se ne može.”

Rahelli iz Izraela cijena je prihvatljiva, što možda ovisi i o standardu iz kojeg dolazi.

“Cijena je OK. Kad si gladan, sve jedeš.”

Živjeti se od prodaje kukuruza može. Cijena kuhanog kukuruza danas u Zagrebu – dva i pol eura.

“Lani je cijena bila 15 kuna. Sad je 18 i pol ili 50 centi više. Nije to velika razlika, ali je nabava bila duplo manja prije. Sad ide i na euro, kako koji dan pogodim”, kaže prodavač iz Zagreba pa priznaje da većina ljudi komentira kako su cijene previsoke.

Na Jadranu cijene dodatno skaču. Kuhani kukuruz na plaži košta i do tri eura.

“Kukuruz je iz vlastite proizvodnje. Iz Bjelovara. Kukuruz je naš. Poštena cijena. Mjesto dok platite, koncesiju, vamo tamo, račun izdavati, sve jedno s drugim i to je sasvim u redu”, govori Vedran Međimorec iz Crikvenice.

Stranim turistima to je u redu cijena, domaćima nije.

“Iz Slovačke sam, tamo je skuplje. Tu je dobro”, rekao je Jozef iz Slovačke.

“Prošle godine je bio tri i pol kune na tržnici, ali sve vam je tako poskupjelo. Na plaži je jedan kuhani ili pečeni pet eura”, žali se Zagrepčanka Marijeta.

Za one kojima je previše izdvojiti tri eura za klipić kukuruza, bolje je kupovinu obaviti na tržnici. Cijene kukuruza tamo variraju od 50 centi do jednog eura. Ne samo u Zagrebu nego i Crikvenici.

No, prodavač u tom gradu na obali smatra da je cijena po kojoj nabavlja kukuruz u redu jer se poljoprivrednici moraju snaći nakon što im je oluja uništila plodove.

“Veliku štetu imaju, a jako malo dobiju. Drže tu cijenu i ja ne krivim te ljude. Jadni ljudi, mogu reći samo jadni”, suosjeća Beki iz Crikvenice.

U cijeloj priči, najmanje profitiraju oni koji kukuruz proizvode. Oni koji kukuruz prodaju za dva i pol eura zarađuju sto puta više od ratara, prema objašnjenju iz Poljoprivredne komore.

“Sada mi ratari teško da ćemo imati bruto prihod s hektra 1000 eura, možda do 1500, iako su nam troškovi gotovo isti, čak možda i veći”, izjavio je Matija Brlošić iz Poljoprivredne komore.

I akademik Ivo Grgić s Agronomskog fakulteta upozorava da je ovakvo stanje neodrživo.

“Postoje troškovi, ali ni približno nisu toliki. Čim vi imate raspon cijena od 70 centi do tri eura. Znači ovaj sa 70 centi prolazi, solidno zarađuje i ne gubi, Ali, to je zidanje cijena što je postala jedna pomama u Hrvatskoj. Kao da ne postoji sutra i toga me strah. Postoji opasnost da ćemo izgubiti i ono malo naših kupaca na taj način jer se zidaju cijene očekujući da danas ušičarimo, a sutra što bude”, rekao je.

A uskoro stižu jesen i novi rast cijena nakon oluja i poplava koje su dodatno uništile hrvatske usjeve.

