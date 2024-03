Ankica Mamić o kampanji: Jedan je veliki problem u ovoj situaciji

Podijeli :

Politička analitičarka i komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić u N1 Studiju uživo kod Igora Bobića komentirala je potres na političkoj sceni koji je u petak izazvao predsjednik Republike Zoran Milanović, kakve je to posljedice dosad izazvalo, ali i kakve bi posljedice moglo imati na izborne rezultate.

Na samom početku Ankica Mamić potvrdila je da ne sudjeluje ni na koji način u političkoj kampanji, da ne radi za nekoga od kandidata, stranku ili ministarsto i državnu kompaniju povezanu s Vladom: “Ne radim ni za koga. Prije dosta sam godina odlučila da neću raditi u izbornim kampanjama u smislu savjetovanja i prema uputi Gonga ne radim ni za grad ni za županiju, ni za jedno tijelo lokalne uprave ili samouprave.”

Komentirajući odluku Ustavnog suda koji je objavio da Zoran Milanović ne može biti na listi nijedne stranke niti kandidat na parlamentarnim izborima dok god je predsjednik države, Mamić je rekla da je odluka bila očekivana jer su u tom smjeru ranije komentirali i svi ustavnopravni stručnjaci te su istaknuli da to smatraju kršenjem Ustava.

“Sporan mi je dio izuzeća kao građaninu. Oni ne smiju biti suzdržani kakav god stav bio. Nisu mi jasni ovi koji se suzdražavaju, suci Ustavnog suda trebali bi imati obvezu izaći sa stavom. To su stavovi “ne bi se šteli mešati”. I mi kad javno izlazimo, imamo napade s jedne i druge strane. Svako zauzimanje stava je do neke mjere izazov onima koji misle suprotno. Suci Ustavnog suda dobijaju plaću da imaju mišljenje provodi li se Ustav”, rekla je Mamić.

Govoreći o izboru sudaca Ustavnog suda Mamić ističe da je procedura poznata, donosi se dvotrećinskom većinom u Saboru, a kvote su, kaže, podijelili HDZ i SDP dok je troje ustavnih sudaca izabrano kao predstavnici struke.

“Nema tu neočekivanog. Ustavni sud se ne može zvati HDZ-ovim, može se zvati političkim što i jest. Ovo je kulminacija problema koji u Hrvatskoj postoji već dugi niz godina, ugled institucija je jako narušen. Rekla bih da tom rušenju ugleda svjedočimo sa svih strana političkog javnog djelovanja i često sam govorila da to za državu nije dobro, kao ni za građane. Puno ljudi ne razumije, ne zna, osjećaju se dovedeni pred gotov čin i teško se informiraju u ovako ključnom trenutku. Veliki problem ove situacije je niska reputacija svih hrvatskih institucija. Vidjet ćete kad krene DIP, konkrente prijave, pa ćemo pitati tko je predsjednik DIP-a, opet će se tražiti tko je navijao za koga. To nije dobro za razvoj društva”, napomenula je Mamić.

“U petak se stvarno dogodio Crni labud u kampanji jer potez predsjednika nitko nije očekivao”, dodala je.

“Da je Milanović dao ostavku, sve bi bilo čisto”

Na pitanje je li time riješen ishod izbora, komunikacijska stručnjakinja kaže da je jedino relevantno istraživanje nakon toga reklo da je SDP-u rejting narastao za devet posto. “Svi smo zadnje dvije godine govorili da će HDZ biti sigurno relativni pobjednik, sad to više ne možemo tvrditi. Realno, HDZ ima prvo mjesto u većem broju izbornih jedinica”, rekla je.

Na pitanje je li što promijenila činjenica da Milanović nije dao ostavku, Mamić je rekla: “Da je dao ostavku, sve bi bilo čisto, ne bismo ni zazivali Ustavni sud. Mislim da bi to donijelo još veću prednost SDP-u. Mislim da je Milanović o ovome dobro promišljao. Jučer je u jednom kontekstu spomenuo Treću republiku, a Treća republika znači promjenu Ustava. On sad zaziva stvarno velike promjene i problem s aspekta građana je da ćemo u kampanji gledati Peđu Grbina, a zapravo se čekaju rješenja Zorana Milanovića. To je teška situacija u kojoj će građani teško donijeti racionalnu odluku. Dolazimo u fazu jake bipolarizacije, mislim da to jedino nije dobro. Uloga medija je sad jako važna da građani budu adekvatno informirani.”

Također, ističe da je i okupljanje velike koalicije oko Grbina počelo na antihadezeovskom sentimentu, bez programske definicije te da se kampanju pokušava dovesti u sferu “ili si za HDZ, a druge opcije praktički nema”.

No, kako voditi kampanju kad ne smijete reći ime kandidata? “Sjećam se jedne od najuspješnijih kampanja ikad u Hrvatskoj – “dobar proizvod je dobar proizvod ma koliko mi o tome šutjeli”. To je došlo nakon zabrane duhanskih proizvoda. Pročitala sam odluku Ustavnog suda, nisam shvatila da se predsjedničko ime ne smije spominjati u kampanji, mislim da SDP na tome gradi svoju kampanju. To rade zato jer im to ide u korist. HDZ-ov odgovor na petak po meni nije do kraja promišljen i mislim da komunikacijski nije dobro napravljen. Naučili smo da SDP unutarstranačke ratove vodi javno, a HDZ rijetko vodi javno svoj bitke. U svakoj stranci postoje problemi kad se slažu liste”, rekla je Mamić.

“HDZ je već promijenio svoju kampanju”

Osvrnula se i na nedjeljnji sabor HDZ-a, dolazak Tomislava Karamarka i Ante Đapića, kao i izostanak poziva bivšoj HDZ-ovoj premijerki Jadranki Kosor.

“Pratila sam sabor HDZ-a i vidjela da je HDZ i pred svojim članovima ponavljao uspjehe što premijer ponavlja već dvije godine. Vidi se da će sad napadati vladu Zorana Milanovića, podsjetiti građane kakav je bio život za vrijeme Milanovićeve vlade. Da budemo pošteni, kontekst je tada bio bitno drugačji, ali to građanima sigurno nitko neće reći. Karamarko je sam rekao da ne bi vjerojatno došao da nije izašao Milanović s najavom kandidature. Možemo reći da već to potvrđuje da je HDZ promijenio svoju kampanju. Pozvali su i Đapića, zanimljivo je da nisu pozvali Jadranku Kosor, to bi bila gesta.”

Oleg Butković je ranije u programu kod Igora Bobića rekao je to bila greška, što nisu pozvali Kosor. “To da nije pozvana sigurno nije lijepa poruka, posebno kad znamo da Karamarko nije otišao u velikoj ljubavi. Zašto se guraju prema desno, bilo bi mi logičnije da Plenković zadrži centristički nastup jer je puno pristojnih građana bez jakih političkih stavova kojima je Plenković bio prihvatljiv prije četiri godine i kojima bi bio i dalje prihvatljiv. Ako ode previše udesno, ima više glasova na centru za izgubiti nego za dobiti na desnici”, tvrdi Ankica Mamić.

U cijeloj gunguli koja se odvijala u petak poslijepodne, Most je imao najavljenu konferenciju za medije s predstavljanjem njihovog premijerskog kandidata – Nikole Grmoje. To je, naravno, prošlo ispod radara. “Predstavljanje Grmoje stvarno nije bilo sretno, oni su očito stali i tek traže vidjeti što se događa. Bit će im velik izazov predstaviti različitost od ova dva bloka, ali mislim da je Možemo u težoj situaciji jer se sentiment lijevih birača okreće prema SDP-u. U nastupu Benčić sam čula stvar koja mi se dopala – da prvo mora biti obrazovna reforma, ne samo vraćanja dostajanstva nastavnicima, nego promjena kurikuluma, no to je bila samo deklarativna izjava bez detalja.”

