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STROŽI NADZOR PROMETA

MAPA / Od sutra nove kamere na 39 lokacija u Zagrebu: Evo gdje će i koje prekršaje snimati

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N1 Info
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15. lis. 2026. 10:01
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Screenshot N1
Grad Zagreb/N1

Zagreb širi sustav videonadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila. Od petka, 16. listopada, kamere će početi raditi na još 39 lokacija diljem grada, čime će se broj nadziranih mjesta povećati na ukupno 219.

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Dosad je sustavom bilo obuhvaćeno 180 lokacija, a novim proširenjem njihov se broj povećava za više od 20 posto.

Nove kamere postavljene su na mjestima na kojima vozači učestalo krše prometne propise, osobito nepropisnim zaustavljanjem i parkiranjem.

Kamere će snimati i pohranjivati fotografije vozila

Sustavom videonadzora upravlja prometno redarstvo iz središnjeg nadzornog mjesta. Kamere će snimati i pohranjivati fotografije vozila zatečenih u prekršaju.

Iz Grada Zagreba navode da su lokacije odabrane na temelju prijava građana, učestalih intervencija prometnih redara te analize područja na kojima se prometni prekršaji ponavljaju.

Sva mjesta obuhvaćena videonadzorom označena su odgovarajućim pločama koje vozače upozoravaju da se nalaze na području pod nadzorom.

Cilj je spriječiti prometne gužve i povećati sigurnost

Proširenjem sustava Grad želi smanjiti broj nepropisno parkiranih vozila koja ometaju promet i stvaraju dodatne gužve.

Poseban naglasak stavljen je na omogućavanje nesmetanog prolaska vozila javnog prijevoza, ali i na povećanje sigurnosti pješaka te ostalih sudionika u prometu.

Iz gradske uprave pozvali su vozače da poštuju prometne propise i ne ostavljaju automobile na mjestima na kojima mogu ugroziti sigurnost ili otežati odvijanje prometa.

Nove kamere počinju s radom u petak, a sustav će od tada obuhvaćati ukupno 219 lokacija u Zagrebu.

Radi se o sljedećim lokacijama:

·         Savska – Prisavlje
·         Selska – Zagorska
·         Remetska Cesta – Mirogoj (Krematorij)
·         Sortina – Resselova
·         Horvaćanska – Rudeška                                                  
·         Dubrava – IV Poljanice
·         Remetinečka – L. Naletelića – Karlovačka
·         Gračanska Cesta – Žičara
·         Draškovićeva – Boškovićeva
·         Grškovićeva – Ribnjak - Degenova
·         Ivane Brlić Mažuranić – Malešnica
·         Podsusedski Trg
·         Ivane Brlić Mažuranić – J. Šižgorića
·         Jarnovićeva  – Lhotkina
·         Trg Volovčica – Ivanićgradska
·         Varšavska – Gundulićeva
·         Hrgovići – Jarunska
·         Brestovečka – Zagrebačka
·         Zagrebačka cesta k.b. 42
·         Radnička cesta k.b.50
·         Šoljanova – Špansko
·         Kustošijanska - Ilica
·         Korčulanska – Vukovarska
·         Kranjčevićeva – Adžijina - Nova cesta
·         Amruševa – Petrinjska
·         Bjelovarska – Jelkovečka
·         Ivane Brlić Mažuranić – Oranice
·         Preradovićeva – Berislavićeva
·         Vlaška – Šoštarića
·         Ilica – Gundulićeva
·         Trg hrvatskih velikana
·         Mlinovi – Okrugljak
·         Sajmišna – Tišinska
·         Ilica – Sv. Preobraženja
·         Gajeva – Teslina
·         Bijenička cesta k.b.14
·         Hrgovići – Horvaćanska
·         Utinjska – Malnarova
·         Marohnićeva – Antolića

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Teme
grad zagreb nadzorne kamere promet

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