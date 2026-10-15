novi kolektivni ugovor
Završeno izjašnjavanje: Što kažu radnici ZET-a?
Članovi sindikata i radnici Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET) u srijedu su se izjašnjavali o prijedlogu poslodavca vezanom uz moguće sklapanje novog kolektivnog ugovora, a rezultati izjašnjavanja bit će objavljeni danas.
Oglas
Što su radnici odlučili pratit ćemo UŽIVO na N1 s početkom u 11 sati.
Zaposlenici su se izjašnjavali o ponudi poslodavca koja uključuje povećanje osnovice plaće za 4,5 posto od 1. rujna te prijedlog indeksacije plaća od 1. siječnja iduće godine.
Prema prijedlogu indeksacije, osnovica plaće jednom bi se godišnje usklađivala s indeksom potrošačkih cijena, odnosno stopom inflacije.
To bi radnicima od 1. siječnja iduće godine donijelo dodatni rast osnovice od približno 4,5 posto, piše HRT.
Arbitraža u ZET-u završila je i čeka se odluka arbitra kako bi se, kao i u Zagrebačkom holdingu (Čistoća), utvrdilo koji su to nužni poslovi koji se moraju raditi u budućim mogućim štrajkovima.
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević podsjetio da je arbitražom određeno da bi u slučaju štrajka moralo raditi 1192 zaposlenika Zagrebačkog holdinga, odnosno oko 22 posto ukupnog broja radnika. Kada je riječ o Čistoći, tijekom štrajka moralo bi raditi 25 posto zaposlenih.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas