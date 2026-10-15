boluje od raka pluća
Vatikan objavio najnovije informacije o zdravstvenom stanju Pape Lava
Tiskovni ured Svete Stolice objavio je jutros najnovije informacije o Papinom zdravstvenom stanju nakon uspješne operacije pluća kojoj je podvrgnut u utorak.
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„Papa je proveo mirnu noć u bolnici, ustao je i doručkovao”, priopćio je u četvrtak ujutro Tiskovni ured Svete Stolice, dva dana nakon što je papa Lav XIV. uspješno operiran na plućima, bez komplikacija.
Papa Lav XIV. operiran je u utorak poslijepodne u bolnici Gemelli, a liječnici su mu odstranili donji režanj desnog plućnog krila, kako je navedeno u priopćenju koje je Tiskovni ured Svete Stolice objavio iste večeri.
Analiza tkiva provedena tijekom operacije potvrdila je dijagnozu adenokarcinoma pluća, na koji se posumnjalo na temelju prethodno obavljenih pretraga.
Papa je u operacijskoj dvorani proveo približno tri sata, dok je sama operacija trajala oko 90 minuta. Zahvat je protekao prema planu.
Od operacije nije bilo promjena u prethodno najavljenom trajanju hospitalizacije od tjedan dana.
Oporavak dobro napreduje, papa koncelebrirao misu
Tiskovni ured Svete Stolice objavio je u srijedu poslijepodne priopćenje dr. Luigija Carbonea i profesora Stefana Margaritore, predstojnika Odjela za torakalnu kirurgiju bolnice Gemelli, koji je s liječničkim timom izveo operaciju, o papinu postoperativnom oporavku.
„Sveti Otac jutros je obavio krvne pretrage i rendgensko snimanje prsnog koša, predviđene nakon operacije. Rezultati potvrđuju da njegov postoperativni oporavak protječe uredno. Vrijednosti su unutar očekivanih granica za vrstu izvedenog zahvata”, navodi se u priopćenju.
„Sveti Otac prošao je respiratornu fizioterapiju i počeo hodati po svojoj sobi. Ponovno se normalno hrani te je doručkovao i ručao”, dodali su liječnici.
„Njegov oporavak odvija se prema očekivanjima.”
Kasnije je ravnatelj Tiskovnog ureda Svete Stolice Matteo Bruni novinarima rekao da je papa u srijedu poslijepodne koncelebrirao misu u posebno pripremljenoj prostoriji na desetom katu bolnice Gemelli.
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