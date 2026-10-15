ispitivanje istinitosti navoda
Zbog anonimne prijave pokrenut postupak AZTN-a protiv Lidla. O čemu je riječ?
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) pokrenula je upravni postupak protiv trgovačkog lanca Lidl Hrvatska radi utvrđivanja je li kao kupac iskoristio značajnu pregovaračku snagu nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi svojim dobavljačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.
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AZTN je na svojim internetskim stranicama objavio da je postupak protiv trgovačkog lanca pokrenut po službenoj dužnosti, u povodu zaprimljene anonimne predstavke radi indicija da je Lidl u svom poslovanju postupao protivno odredbama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (ZNTP), objavljeno je na internetskim stranicama Agencije.
AZTN napominje kako samo pokretanje upravnog postupka ne znači nužno utvrđenje povrede navedenog zakona.
AZTN će, kako se navodi, u upravnom postupku ispitati osnovanost navoda iz predmetne predstavke i sve elemente koji se odnose na postupanja Lidl Hrvatska koja bi mogle predstavljati nepoštene trgovačke prakse u smislu ZNTP-a te će tek nakon potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja donijeti meritornu odluku.
Detaljniji navodi prijave nisu poznati, jer AZTN zbog zaštite poslovnih tajni ne može komentirati niti iznositi detalje o postupku koji je u tijeku.
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