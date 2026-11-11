Maslinari i uljari pred velikim problemom, prijeti obustava proizvodnje: Ministar odgovorio na upozorenja

"Ova godina jedna je od najboljih po urodu maslina, koje čekaju na preradu jer nemamo gdje odložiti kominu te će osam uljara idućih nekoliko dana biti prisiljeno zaustaviti preradu maslina, ako mjerodavne institucije ne pronađu žurno rješenje za zbrinjavanje komine", rekao je u srijedu predsjednik Zajednice maslinara i uljara Hrvatske (ZUMAH) Ivica Ljubenkov.