Zašto je maslinovo ulje u Hrvatskoj najskuplje? Stručnjak: "Odgovor je vrlo jednostavan..."

"Odgovor je vrlo jednostavan. Ako želite vrhunski automobil i kupite Mercedes koji izlazi s proizvodne linije, on košta 100. Ali ako tražite Bentley koji se uglavnom izrađuje ručno, on košta 200, 300, 500... Prvo što treba znati jest da se masline kod nas beru ručno, što je vrlo zahtjevno i skupo. Nema industrijske proizvodnje, nema automatskih berača ni strojeva za orezivanje. Tako obrane masline u kašetama se prevoze malim kombijima u uljare, prerađuju se isti dan i na koncu to ulje naprosto mora biti skuplje. Vidio sam u Španjolskoj kako masline grabe utovarivačima za šoder i ubacuju u ogromne strojeve. Taj postupak je neusporedivo jeftiniji" objašnjava.