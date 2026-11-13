SLUČAJ JANKOMIR
Troskot postavio neugodna pitanja zagrebačkoj vlasti: "Ako ste znali, što ste poduzeli?"
Saborski zastupnik Zvonimir Troskot (Most) poručio je u petak kako nakon smrti Kristiana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sv. Ivan u zagrebačkom Jankomiru Hrvatska mora povući crvenu liniju i početi utvrđivati stvarnu odgovornost za teške propuste u sustavu.
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„Ovo mora biti presedan. Na svim razinama odgovornosti mora se povući crvena linija, staviti uskličnik i točku i reći: bilo je dosta”, poručio je Troskot na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru.
Kazao je da slučaj Klinike za psihijatriju Sv. Ivan pokazuje širi problem hrvatskog društva u kojem, prema njegovoj ocjeni, nasilje i izostanak odgovornosti sve više postaju novo normalno. Upozorio je da se posljedice takvog odnosa vide u različitim sustavima, od zdravstva i pravosuđa do zaštite okoliša i nacionalne sigurnosti.
Govoreći o događaju u Klinici, Troskot je zatražio odgovore na tri razine: stručnoj, upravljačkoj i političkoj.
Na stručnoj razini traži da se utvrdi kako se postupalo prema mladom pacijentu, jesu li poštovani medicinski protokoli i tko je odgovoran za postupke koji su prethodili njegovoj smrti.
U pogledu upravljačke odgovornosti smatra da nije dovoljno propitivati samo postupanje zdravstvenih djelatnika, nego i odgovornost ljudi koji upravljaju bolnicom i sustavom.
Prema Troskotu, treća je politička odgovornost, a ona se, kaže, ne može odvojiti od načina na koji se upravlja javnim ustanovama i bira ljude koji njima rukovode.
Posebno je problematizirao tvrdnje predstavnika zagrebačke vlasti da nisu imali odgovarajuću komunikaciju s upravom bolnice.
„Ako ne komuniciraš s ljudima koje si postavio da upravljaju sustavom, onda se postavlja pitanje upravljaš li uopće tim sustavom. Ako si komunicirao i znao što se događa, onda moraš odgovoriti što si poduzeo”, rekao je Troskot.
Slučaj je povezao s drugim slučajevima za koje smatra da pokazuju isti obrazac izostanka ili dugotrajnog čekanja na odgovornost.
Podsjetio je na slučaj bivšeg ministra Marija Banožića i prometnu nesreću sa smrtnim ishodom, na slučaj bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša te na pitanja vezana uz upravljanje zdravstvenim ustanovama i slučaj Dijane Zadravec.
Troskot je ustvrdio da se u svim tim slučajevima ponovno pojavljuje isto pitanje: što se događa kada institucije, struka i politika ne utvrde odgovornost dovoljno brzo i jasno.
„Ne može biti normalno da se nakon svakog velikog slučaja svi međusobno prozivaju, a da na kraju građani ne dobiju odgovor tko je pogriješio, tko je odgovoran i kakve će posljedice snositi”, poručio je.
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