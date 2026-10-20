Iznajmljivači se bune
Moraju platiti porez na nekretnine iako imaju podstanare, Porezna otkrila o čemu se radi
Iako uredno iznajmljuju nekretnine te redovito podmiruju porezne obveze, vlasnicima su stigla porezna rješenja za plaćanje poreza koji se odnosi na prazne nekretnine.
Mnogim najmodavcima nekretnina u Hrvatskoj posljednjih mjeseci stiglo je neugodno iznenađenje iz Porezne uprave. Naime, iako ih uredno iznajmljuju te redovito podmiruju sve porezne obveze, primili su porezna rješenja za plaćanje poreza koji se odnosi na prazne nekretnine.
Takav je slučaj i čitateljice koja se obratila Dnevniku. Vlasnica je stana na Peščenici u Zagrebu, uredno mjesečno plaća porez, no u veljači ove godine stiglo joj je spomenuto rješenje.
Žalila se u ožujku tražeći oslobađanje od plaćanja poreza s obzirom na to da nekretnina nije prazna, već se uredno iznajmljuje uz podmirivanje svih poreznih troškova. Odgovor iz ispostave Porezne uprave u Pešćenici stigao joj je tek krajem rujna. U njemu stoji kako žalba nije odbijena, ali joj nije napisano ni novo porezno rješenje, već je sve poslano drugostupanjskom tijelu u Poreznoj upravi te ju se podsjeća na to da svakako mora platiti iznos iz rješenja jer žalba ne odgađa obavezu plaćanja.
Porezni obveznici poput nje pitaju se stoga zašto moraju plaćati spomenuti porez iako uredno podmiruju obveze, zašto moraju podnositi žalbe te zbog čega se mjesecima čeka na odgovor. U Poreznoj upravi stoga smo zatražili odgovore na spomenuta pitanja, a za DNEVNIK.hr odgovorili su sljedeće:
"Uvođenje poreza na nekretnine jedan je od administrativno zahtjevnijih procesa, prije svega zbog velikog broja nekretnina i potrebe usklađivanja podataka iz više službenih evidencija. U prvom ciklusu obrade obuhvaćeno je oko 1,3 milijuna nekretnina na području 386 jedinica lokalne samouprave koje su poslove utvrđivanja i naplate poreza povjerile Poreznoj upravi.
Riječ je o opsežnom postupku u kojem su se za potrebe početnog utvrđivanja porezne obveze koristili podaci iz službenih evidencija, ponajprije evidencija komunalne naknade kojima raspolažu nadležne jedinice lokalne samouprave. Budući da se radi o evidencijama koje se već godinama koriste za utvrđivanje komunalne naknade, bilo je opravdano očekivati da su podaci u njima potpuni i ažurni. Međutim, tijekom provedbe postupka pokazalo se da u pojedinim slučajevima postoje određena odstupanja ili neusklađenosti podataka, zbog čega je bilo potrebno provesti dodatne provjere kroz prigovorne i žalbene postupke."
Ključna prijava prebivališta ili boravišta
Komentirali su i slučajeve poput onog vlasnice stana iz Peščenice.
"Na primjeru tog slučaja važno je naglasiti da samo postojanje ugovora o najmu nije dovoljno da bi nekretnina automatski bila izuzeta od plaćanja poreza. Propisima je predviđeno oslobođenje za nekretnine koje su dane u najam za stalno stanovanje najmanje deset mjeseci tijekom poreznog razdoblja, no pritom je potrebno dokazati da se nekretnina doista koristi za stalno stanovanje.
Prijavljeno prebivalište ili boravište jedan je od važnih pokazatelja stvarnog korištenja nekretnine, ali se pri odlučivanju uzimaju u obzir i druge okolnosti te raspoloživi dokazi. Ako postoje dvojbe oko ispunjavanja zakonskih uvjeta, predmet se razmatra kroz propisani pravni postupak, a konačnu odluku donosi nadležno drugostupanjsko tijelo.
S obzirom na opseg prvog postupka utvrđivanja poreza, dio dostavljenih rješenja rezultat je podataka koji su u trenutku obrade bili dostupni u službenim evidencijama. U slučajevima kada porezni obveznici smatraju da ispunjavaju uvjete za oslobođenje, imaju pravo podnijeti prigovor odnosno žalbu te dostaviti dodatne dokaze koji se u postupku potom razmatraju. Takve okolnosti nisu specifične za pojedini grad ili područje, već predstavljaju izazov svojstven obradi velikog broja predmeta na razini cijele Republike Hrvatske", poručili su.
Ne znaju koliko žalbi nije riješeno
Za koliko je nekretnina ispostavljeno rješenje o plaćanju poreza na praznu nekretninu iako su one u najmu te zašto vlasnici moraju podmiriti iznose iako su se žalili na rješenje?
"Trenutačno nije moguće dati pouzdan i konačan podatak o broju nekretnina za koje je utvrđena porezna obveza, a za koje vlasnici istodobno smatraju da ostvaruju pravo na oslobođenje. Značajan broj predmeta još se nalazi u različitim fazama postupka te nisu donesene pravomoćne odluke.
Objavljivanje djelomičnih podataka prije završetka svih postupaka moglo bi dovesti do pogrešnih zaključaka o stvarnom broju spornih slučajeva i njihovu konačnom ishodu", odgovaraju iz Porezne i dodaju:
"Pritom je važno pojasniti da podnošenje prigovora ili žalbe, sukladno važećim propisima, ne odgađa izvršenje poreznog rješenja. Drugim riječima, porezni obveznik obvezan je podmiriti poreznu obvezu utvrđenu izvršnim rješenjem i kada se postupak preispitivanja još vodi. Ako se u daljnjem postupku utvrdi da je porez obračunan neopravdano ili u previsokom iznosu, izvršit će se odgovarajuće usklađenje porezno-knjigovodstvenog stanja te povrat eventualno preplaćenih sredstava."
Kad će riješiti? "Nemamo pojma"
A zašto vlasnici nekretnina mjesecima čekaju na odgovor, odnosno na rješavanje oslobađanja plaćanja prema rješenju koje je neosnovano doneseno, iz Porezne poručuju da su prema njihovim podacima po svim zaprimljenim prigovorima i žalbama poduzete propisane radnje u zakonom predviđenim rokovima.
"U predmetima u kojima su utvrđene okolnosti za prihvaćanje prigovora porezne obveze su otpisane. U predmetima u kojima nisu bili ispunjeni uvjeti za usvajanje zahtjeva u prvostupanjskom postupku spisi su proslijeđeni nadležnom drugostupanjskom tijelu na daljnje odlučivanje. Upravo trajanje drugostupanjskog postupka može utjecati na ukupno vrijeme potrebno za donošenje konačne odluke u pojedinom predmetu", pojašnjavaju.
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