Moraju platiti porez na nekretnine iako imaju podstanare, Porezna otkrila o čemu se radi

Žalila se u ožujku tražeći oslobađanje od plaćanja poreza s obzirom na to da nekretnina nije prazna, već se uredno iznajmljuje uz podmirivanje svih poreznih troškova. Odgovor iz ispostave Porezne uprave u Pešćenici stigao joj je tek krajem rujna. U njemu stoji kako žalba nije odbijena, ali joj nije napisano ni novo porezno rješenje, već je sve poslano drugostupanjskom tijelu u Poreznoj upravi te ju se podsjeća na to da svakako mora platiti iznos iz rješenja jer žalba ne odgađa obavezu plaćanja.