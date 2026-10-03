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stambena kriza

VIDEO / Deseci tisuća na španjolskim ulicama zbog iznajmljivača i evikcija: "Sramota je..."

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Hina
|
03. lis. 2026. 17:02
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Demonstrators protest demanding political action to stop evictions and alleviate the housing crisis, in Madrid, Spain, October 3, 2026.
REUTERS/Alejandro Martinez Velez

Deseci tisuća ljudi prosvjedovali su u subotu u Madridu i drugim španjolskim gradovima tražeći snažnije mjere protiv stambene krize, nakon što je parlament u petak odbacio vladine prijedloge za rješavanje tog problema.

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Prosvjednici u Madridu nosili su transparente kojima su pozivali na opći štrajk, nezadovoljni zbog deložacija i visokih troškova stanovanja.

„Sramota je. To samo pokazuje da se mi, građani, moramo prilagođavati političkim strankama, a ne političari onome što ljudi žele“, rekao je novinarima 26-godišnji prosvjednik Nando de Anguulo.

Lijeva manjinska vlada premijera Pedra Sancheza u petak nije uspjela progurati dva dekreta jer su protiv bile stranke desnice. 

Mediji su izvijestili da bi Sanchez zbog toga mogao raspisati prijevremene izbore za studeni, što je njegov ured odbio komentirati. Redovni parlamentarni izbori trebali bi se održati u svibnju iduće godine.

A demonstrator holds keys during a protest demanding political action to stop evictions and alleviate the housing crisis, in Madrid, Spain, October 3, 2026.
REUTERS/Alejandro Martinez Velez

U Valenciji, na jugoistoku zemlje, došlo je do sukoba prosvjednika i policije, koja je upotrijebila gumene metke i suzavac kako bi rastjerala okupljene. Prosvjedi u još pedesetak španjolskih gradova protekli su mirno.

Prema podacima španjolske vlade, na prosvjedu u Madridu okupilo se oko 70.000 ljudi. Prosvjedi planirani u Barceloni i obližnjem L'Hospitaletu de Llobregatu otkazani su zbog obilne kiše.

Teme
pedro sánchez policijska intervencija prosvjedi u španjolskoj stambena pitanja španjolska politika

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