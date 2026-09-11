Mali iznajmljivači protiv novih zabrana: "Manje apartmana ne znači nužno više stanova"

"Ako se želi ozbiljno istražiti odnos turizma, nekretnina i dostupnosti stanovanja u Hrvatskoj, onda se mora analizirati cijeli stambeni i turistički fond, a ne unaprijed označiti legalni obiteljski smještaj kao krivca. I europska iskustva upozoravaju da manje apartmana ne znači nužno više stanova, te da je ključno koliko će se dobiti novih stanova, a ne koliko ćemo apartmana ugasiti. A ako se arbitrarno ukidaju apartmani bez procjene učinka, valja se upitati i tko od sustavnog gašenja privatnog smještaja najviše profitira?", poručuje SMOi.