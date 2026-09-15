Plan Splita predviđa 65 posto više hotela i kampova. Mali iznajmljivači: Tko time dobiva, a tko gubi?

Potpredsjednica te udruge Hana Matić ističe pritom da nije jasno koji su to znanstveni kriteriji na temelju kojih je zaključeno da hotelski segment treba snažno povećavati, a privatni smještaj ograničavati, kao i da plan ne dokazuje jasnu uzročno-posljedičnu vezu između privatnog smještaja i problema koji mu se pripisuju, niti adekvatno analizira posljedice koje bi njegovo ograničavanje moglo imati za egzistenciju građana i splitsko gospodarstvo.