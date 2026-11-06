Možemo prozvao Anušića i Plenkovića zbog stečaja Đure Đakovića: "Odlučili su firmu uništiti"

"Tvrtka je u ratu snabdijevala obranu Hrvatske, a u miru naše bolnice i vatrogasce nužnim aparatima. Ako su već tvrdili da Đuro Đaković Aparati duguje državi, tada je na konto tog duga država mogla postati većinski vlasnik tvrtke i osigurati joj poslove za obranu i civilnu zaštitu“, rekla je Benčić.