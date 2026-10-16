Neviđeni govor
VIDEO / Skandalozan govor Miletića u Saboru: "Sve ćemo politi benzinom i zapaliti!"
Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić oštro je u Hrvatskom saboru kritizirao vladajuće, pravosuđe i način na koji se država obračunava s korupcijom. Poručio je da je hrvatske institucije potrebno graditi iz temelja, a u svom je govoru iznio i niz šokantnih izjava.
"Pa nekada treba govoriti baš jednostavnim jezikom, da nas svatko razumije. Da nas ljudi razumiju, narod da nas razumije, vladajući da nas razumiju, mafija da nas razumije, lopovi da nas razumiju", započeo je Miletić.
Govoreći o tome što bi Most učinio kada bi sudjelovao u vlasti, poslužio se metaforom rušenja i ponovne izgradnje države.
"Mi vjerujemo kao Most, želim da naši ljudi znaju što ćemo mi napraviti ako narod bude htio da Most bude u vlasti i da sudjelujemo u vođenju Hrvatske. Polit ćemo benzinom, zapaliti sve, da bi nanovo gradili. Polit benzinom, bagerom sravniti sve, da bi nanovo gradili", rekao je.
Miletić je zatim usporedio stanje u državi s kućom čiji su temelji loši, a zidovi puni vlage i plijesni, dok ih vlast, prema njegovim riječima, samo prebojava umjesto da riješi problem.
"Oni farbaju, oni farbaju, gljivice izbijaju i ljudi umiru. Ne vjerujemo, ne vjerujemo vam ništa", poručio je.
U nastavku govora otvorio je pitanje korupcijskih afera te spomenuo bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša, bivšeg glavnog tajnika Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka i bivšeg čelnika Hrvatskih cesta.
"Gdje vam je Pavlek? Gdje je crna knjižica od Pavleka? Tko je sve umočen unutra, desetke, desetke milijuna eura što ste pokrali?" upitao je.
Zatim se osvrnuo na Beroša.
"Gdje vam je Beroš? Gdje je čovjek koji je uzimao mito na zdravlju ljudi? Ima li što gnjusnije? Uzimao pare na zdravlju ljudi!" rekao je Miletić.
Posebno je kritizirao kaznu izrečenu bivšem čelniku Hrvatskih cesta.
"Znate kakvu je on kaznu dobio? Godinu dana, uvjetno, rad za opće dobro", rekao je, izrazivši nezadovoljstvo takvim kažnjavanjem.
"Uzeti bager, srušiti pravosuđe, jer je rak-rana hrvatske države. Srušiti, do temelja", poručio je.
Dodao je da bi nakon toga trebalo izgraditi nove, poštene institucije, koje, prema njegovu mišljenju, ne bi bile opterećene korupcijom.
"Objesite ih da vise na trgu, da ih ptice jedu"
"Mi pričamo o tome da u mojoj Rijeci žena bude uhićena jer je ukrala dva paketa Ferrero čokolada i pet Milki, i DORH za nju traži bezuvjetno 10 mjeseci zatvora", rekao je i nastavio:
"A onda ovdje njihovi pajdaši, koje su oni doveli na vlast, 130.000 eura mita, 50.000, 40.000 da kupi auto...Pa jeste vi ludi?
Umjesto da takve ljude, koji su toliko se ogriješili o državu, objesite da vise na trgu, da ih ptice jedu.Da ih ptice jedu. Za primjer svakome. Ne možeš krasti svoju državu. Ne možeš otrovati svoju državu i proći lišo, frende.
Ptice, ali za noge te treba objesiti, da što duže budeš živ.
I onda da te jedu ptice na trgu, i da svi koji te gledaju kažu: "Frende, ovaj nije samo ukrao, on je izdao svoj narod", rekaoje Miletić.
"Uzeti bager, sve poravnati"
Pri kraju govora ponovno se osvrnuo na pravosudni sustav.
"Uzeti bager, sve poravnati i onda tek graditi ispočetka pravedne institucije hrvatske države. Mi smo spremni to napraviti, Most je to spreman. Kemijska na izbore, od tu će sve početi", zaključio je Miletić.
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