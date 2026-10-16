UTAKMICA S HAJDUKOM
Jure (24) ide u zatvor nakon što je na Poljudu igračima Ajaxa vikao: "J** vam mater židovsku"
Prekršajni sud odredio je deset dana zatvora 24-godišnjaku koji je tijekom utakmice Hajduka i Ajaxa na Poljudu, prema navodima policije, alkoholiziran vrijeđao gostujuće igrače na antisemitskoj osnovi.
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Splitska policija nastavlja kriminalističko istraživanje zbog uvredljivih povika upućenih Židovima na ulicama Splita uoči utakmice Hajduka i Ajaxa, a zasad su tri osobe na obavijesnom razgovoru. U međuvremenu je jedan od sudionika priveden i kažnjen zbog događaja na stadionu.
Riječ je o 24-godišnjem Juri D., kojeg je policija uhitila u četvrtak u 20.25 na zapadnoj tribini Poljuda, tijekom utakmice, piše Dalmacija danas. Na teret su mu stavljena dva prekršaja.
Prvi se odnosi na prisutnost na sportskom natjecanju pod utjecajem alkohola. Izmjereno mu je 1,66 promila, što prema navodima policije prelazi dopuštenu granicu. Drugi prekršaj odnosi se na povike upućene klupi i igračima Ajaxa: "Jebem vam mater židovsku!"
Policija smatra da je takvim ponašanjem, i to pred većim brojem ljudi, izazivao mržnju i netrpeljivost na temelju vjerske i nacionalne pripadnosti.
Nakon uhićenja i zadržavanja u policijskim prostorijama 24-godišnjak je priveden na Prekršajni sud, koji mu je odredio desetodnevno zadržavanje u zatvoru.
Policija je predložila i novčanu kaznu od 260 eura, no sud je odluku o zadržavanju obrazložio i time da je mladić već prekršajno kažnjavan te da se protiv njega vodi kazneni postupak zbog prijetnje i iznude.
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