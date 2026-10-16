UEFA sprema žestoku kaznu Hajduku: Prijeti i potpuno zatvaranje Poljuda

Ključno pitanje koje se postavlja nakon burne splitske večeri jest opseg UEFA-ine nadležnosti kada su u pitanju incidenti izvan stadiona. Kako analiziraju Sportske novosti, UEFA-in Disciplinski pravilnik proteže odgovornost organizatora na prostor unutar i oko stadiona prije, tijekom i poslije susreta. To obuhvaća i ulične povorke navijača ukoliko se procijeni da su se dogodile u neposrednom okruženju sportskog objekta, pri čemu klub snosi objektivnu odgovornost za svoje pristaše.