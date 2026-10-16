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UEFA sprema žestoku kaznu Hajduku: Prijeti i potpuno zatvaranje Poljuda
Iako je Hajduk ostvario veliku europsku pobjedu protiv Ajaxa u Konferencijskoj ligi, slavlje na Poljudu moglo bi imati izuzetno skupu cijenu.
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Zbog masovne bakljade koja je uzrokovala 12-minutni prekid utakmice te neprihvatljivih antisemitskih i nacističkih povika uoči susreta, krovna europska nogometna organizacija priprema žestoke sankcije za splitski klub, ističu Sportske novosti.
Ključno pitanje koje se postavlja nakon burne splitske večeri jest opseg UEFA-ine nadležnosti kada su u pitanju incidenti izvan stadiona. Kako analiziraju Sportske novosti, UEFA-in Disciplinski pravilnik proteže odgovornost organizatora na prostor unutar i oko stadiona prije, tijekom i poslije susreta. To obuhvaća i ulične povorke navijača ukoliko se procijeni da su se dogodile u neposrednom okruženju sportskog objekta, pri čemu klub snosi objektivnu odgovornost za svoje pristaše.
Dok se u slučaju gradskog kortea i izgreda na Rivi još utvrđuje izravna nadležnost disciplinskih tijela, situacija s događanjima na tribinama Poljuda potpuno je čista. Paljenje velike količine pirotehničkih sredstava i privremeni prekid dvoboja izravno krše rigorozne propise UEFA-e, što za Hajduk predstavlja značajan problem zbog već postojećeg disciplinskog dosjea.
Osim toga, Splićani su nakon kolovoškog dvoboja protiv Rakówa već kažnjeni s 56.000 eura te im je izrečeno uvjetno zatvaranje najmanje 1.000 mjesta na Poljudu s dvogodišnjim rokom kušnje. Budući da ponavljanje sličnog prekršaja automatski aktivira uvjetnu mjeru uz izricanje nove kazne, Hajduku sada ozbiljno prijeti aktivacija te sankcije, znatno veća novčana globa, ali i potencijalno potpuno zatvaranje stadiona ili zabrana prodaje ulaznica za naredna europska gostovanja.
Službena isprika koju je vodstvo Hajduka uputilo neposredno nakon utakmice može poslužiti kao olakotna okolnost prilikom odlučivanja, no navedeno neće poništiti prekršaj. Pred Splićanima je sada neizvjesno razdoblje čekanja službenog pravorijeka iz Nyonu koji bi veliku pobjedu nad nizozemskim velikanom mogao pretvoriti u teški financijski i organizacijski udarac.
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