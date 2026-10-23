Stari dvorci, mračni hodnici
Objavljen popis najukletijih gradova: Na vrhu europska prijestolnica koja je mnoge iznenadila
Stari dvorci, mračni podzemni hodnici, napuštene kuće i groblja na kojima, prema legendama, lutaju duhovi. Gotovo svaki veliki grad ima barem jednu jezivu priču koju stanovnici prenose generacijama. Međutim, neka su mjesta od takvih legendi stvorila prave turističke atrakcije, a sada je objavljen i popis deset najukletijih gradova na svijetu.
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Iako bi mnogi očekivali da prvo mjesto pripadne nekom gradu u Transilvaniji, poznatoj po legendi o grofu Drakuli, rezultati su nešto drukčiji od očekivanih. Na samom vrhu našao se Bukurešt, glavni grad Rumunjske, koji je iza sebe ostavio Rim, Veneciju i američki New Orleans, piše nova.rs.
Ljestvica je nastala na temelju analize tvrtke BC.Game, koja je usporedila 25 odredišta poznatih po pričama o duhovima, neobjašnjivim pojavama i tajanstvenim povijesnim događajima.
Pri ocjenjivanju uzimani su u obzir broj organiziranih turističkih obilazaka posvećenih duhovima, broj objekata za koje se tvrdi da su ukleti te broj groblja. Svako odredište dobilo je ukupnu ocjenu na ljestvici do 100 bodova.
Bukurešt osvojio prvo mjesto
Rumunjska prijestolnica osvojila je maksimalnih 100 bodova i tako ponijela titulu najukletijeg grada na svijetu prema ovoj analizi. U Bukureštu su zabilježena 84 turistička obilaska posvećena duhovima, osam navodno ukletih kuća i 69 groblja.
Jedno od najpoznatijih je groblje Bellu, otvoreno sredinom 19. stoljeća, na kojem počivaju brojne znamenite osobe iz rumunjske povijesti i kulture, među kojima su pjesnik Mihai Eminescu i književnik Ion Luca Caragiale.
Ovo groblje posebno je poznato po raskošnim nadgrobnim spomenicima, skulpturama i neobičnim pričama povezanima s pojedinim grobnicama.
Na drugom mjestu našao se Rim, grad koji skriva čitavu mrežu drevnih katakombi i podzemnih grobnica. Prema rezultatima istraživanja, u talijanskoj prijestolnici zabilježeno je čak 266 groblja, najviše među deset najbolje rangiranih odredišta.
Treće mjesto zauzeo je New Orleans u američkoj saveznoj državi Louisiani, koji je desetljećima poznat po pričama o duhovima, vampirima i vudu tradiciji. Posebno je zanimljiva Francuska četvrt, čije su stare građevine i burna prošlost nadahnule brojne legende.
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