Objavljen popis najukletijih gradova: Na vrhu europska prijestolnica koja je mnoge iznenadila

Iako bi mnogi očekivali da prvo mjesto pripadne nekom gradu u Transilvaniji, poznatoj po legendi o grofu Drakuli, rezultati su nešto drukčiji od očekivanih. Na samom vrhu našao se Bukurešt, glavni grad Rumunjske, koji je iza sebe ostavio Rim, Veneciju i američki New Orleans, piše nova.rs.