Ovo su najugodniji europski gradovi za jesenski odmor: Na vrhu ljestvice belgijski dragulj

Pixabay

Jesen je idealno vrijeme za posjet europskim gradovima poznatima po povijesnim ulicama, ugodnim kafićima i kanalima okruženima šarenim lišćem. Novo istraživanje otkrilo je koja su europska odredišta najprivlačnija za opuštajući jesenski odmor, a prvo mjesto zauzeo je belgijski Brugge.

Podijeli

Oglas

Istraživanje koje prenosi Euronews je provela britanska agencija za iznajmljivanje kuća za odmor Big House Experience, analizirajući rasprave na Redditu. Gradovi kontinentalne Europe, bez Ujedinjenog Kraljevstva, rangirani su prema broju pozitivnih glasova koje su dobili u relevantnim objavama.

Brugge na prvom mjestu, slijede Amsterdam i Prag

Belgijski Brugge osvojio je prvo mjesto s više od 15.000 pozitivnih glasova. Grad je poznat po kamenim ulicama, srednjovjekovnoj arhitekturi, slikovitim kanalima i brojnim trgovinama čokolade. Posebnu jesensku atmosferu stvaraju povijesna gradska jezgra i tradicionalni kafići u kojima posjetitelji mogu uživati u belgijskoj vrućoj čokoladi.

Pixabay

Na drugom mjestu nalazi se Amsterdam s 14.477 glasova. Nizozemska prijestolnica privlači povijesnim kućama uz kanale, malim kafićima i drvoredima koji u jesen poprimaju crvene i narančaste nijanse.

Među jesenskim gastronomskim specijalitetima ističu se poffertjes, male, mekane palačinke koje se poslužuju tople, s maslacem i šećerom u prahu.

Pixabay

Treće mjesto zauzeo je Prag s 11.098 glasova, a četvrto poljski Krakov s 10.117. Oba grada poznata su po povijesnoj arhitekturi, slikovitim starim gradskim jezgrama i brojnim ugostiteljskim objektima u kojima se posjetitelji mogu odmoriti nakon razgledavanja.

Pexels / Pixabay

Na popisu i dva grada poznata po sunčanom vremenu

Peto mjesto pomalo iznenađujuće pripalo je Ateni, koja je prikupila 9.243 pozitivna glasa. Iako se grčka prijestolnica uglavnom povezuje sa sunčanim odmorom, njezine tradicionalne taverne, skriveni kafići i živopisne četvrti privlačne su i tijekom jeseni.

Pixabay

Na šestom mjestu nalazi se Lisabon s 3.243 glasa. Portugalska prijestolnica poznata je po ulicama ukrašenima keramičkim pločicama, povijesnim tramvajima i zgradama pastelnih boja. Ugodni kafići, vinski barovi i blage jesenske temperature čine je privlačnim odredištem za one koji žele izbjeći hladnije vrijeme.

Pixabay

Kopenhagen, Salzburg i Utrecht zaokružuju ljestvicu

Sedmo mjesto zauzeo je Kopenhagen s 2.850 glasova. Danska prijestolnica posebno je povezana s konceptom hygge, koji naglašava stvaranje toplog, ugodnog i opuštajućeg okruženja.

Pixabay

Na osmom mjestu nalazi se austrijski Salzburg s 2.397 glasova. Grad privlači pogledom na planine, svježim jesenskim vremenom i tradicionalnim kavanama.

Pixabay

Deveti je nizozemski Utrecht s 1.040 glasova. Zahvaljujući kanalima, povijesnim ulicama i neovisnim kafićima, predstavlja mirniju alternativu Amsterdamu.

Pixabay

Devet najugodnijih europskih gradova za jesenski odmor Brugge, Belgija Amsterdam, Nizozemska Prag, Češka Krakov, Poljska Atena, Grčka Lisabon, Portugal Kopenhagen, Danska Salzburg, Austrija Utrecht, Nizozemska