DRUGI U EUROPI
Nova analiza 125 europskih destinacija: Hrvatski grad pri samom vrhu po kvaliteti života
Osijek se istaknuo kao jedan od europskih gradova koji nude visoku kvalitetu života uz razmjerno niske troškove, pokazuje analiza koja uspoređuje 125 europskih gradova i gradova iz Zajednice neovisnih država.
Vizualizacija autora Valeriija Emelianova, objavljena na kanadskom portalu Visual Capitalist, uspoređuje kvalitetu života i troškove svakodnevice u 125 gradova. Analiza se temelji na podacima iz kolovoza 2026. godine iz Numbeova indeksa kvalitete života.
Gradovi su uspoređeni prema percentilima troškova života i kvalitete života. Kako bi se izbjeglo dvostruko uračunavanje pristupačnosti, iz pokazatelja kvalitete života isključene su komponente povezane s cijenama.
Rezultati pokazuju da se posebno povoljan spoj kvalitete života i troškova može pronaći u gradovima u Hrvatskoj, Španjolskoj i srednjoj Europi. S druge strane, brojni gradovi sjeverne i zapadne Europe postižu visoke rezultate u kvaliteti života, ali su i znatno skuplji.
Osijek pri vrhu po kvaliteti života
Među 125 analiziranih gradova Osijek se posebno ističe. Nalazi se na 98,8. percentilu prema kvaliteti života, dok je prema troškovima života na 27,6. percentilu.
To znači da Osijek u usporedbi s ostalim gradovima ostvaruje vrlo visok rezultat u kvaliteti života, a istodobno pripada skupini s relativno nižim troškovima.
Povoljan odnos tih dvaju čimbenika bilježe i Porto, Rijeka, Split i češki Plzeň. Među gradovima koji se izdvajaju po kombinaciji dobrih životnih uvjeta i umjerenih troškova su i španjolski Valencia i Malaga.
Španjolskoj privlačnosti pridonose univerzalni zdravstveni sustav, mediteranska klima i sadržaji koji omogućuju kvalitetan životni stil.
Osječki gradonačelnik: Ovo je priznanje gradu
Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić ocijenio je da je rezultat na ljestvici priznanje gradu i potvrda kvalitete života koju njegovi stanovnici već prepoznaju.
"To je veliko priznanje našem gradu, ali i potvrda onoga što Osječani dobro znaju, da se ovdje može živjeti kvalitetno, sigurno i ispunjeno", poručio je Radić za Večernji list.
Istaknuo je da Osijek, uz sveučilište te razvijenu zdravstvenu i obrazovnu infrastrukturu, ima bogat kulturni i sportski život, Dravu, parkove i zelenilo. Naglasio je i važnost vremena koje stanovnici mogu posvetiti obitelji.
Radić je poručio da cilj nije da mladi ostaju u Osijeku zato što nemaju kamo otići, nego zato što u njemu vide svoju budućnost. Želi i da se oni koji su otišli mogu vratiti te u gradu pronaći posao, dom i osjećaj pripadnosti zajednici.
"Zato vjerujem da danas možemo govoriti o Osijeku kao gradu koji sve snažnije mijenja smjer – od grada iz kojeg se odlazilo prema gradu u koji se vraća", zaključio je gradonačelnik.
Visoka kvaliteta života često dolazi uz veće troškove
Nizozemski gradovi poput Haaga, Groningena i Eindhovena postižu visoke rezultate u kvaliteti života, ali se istodobno ubrajaju među skuplje destinacije.
Sličan odnos vidljiv je i u drugim dijelovima Europe. London, Pariz i Bruxelles svrstani su u skupinu gradova s visokim troškovima života i slabijim rezultatima kvalitete života u odnosu na neke druge analizirane gradove.
Beč i Kopenhagen, s druge strane, kombiniraju visoke životne troškove s vrlo dobrim uvjetima za život.
Što utječe na kvalitetu života u Europi?
Na životni standard u europskim gradovima utječu javno zdravstvo, socijalna zaštita, prometna infrastruktura i prava radnika.
Prema podacima Eurostata, prosječna razina zadovoljstva životom u Europskoj uniji 2024. godine iznosila je 7,2 od 10. Finska je imala najvišu ocjenu, 7,8, a slijedile su je Rumunjska i Slovenija sa 7,7.
Ti podaci pružaju širi kontekst za rezultate europskih gradova u međunarodnim usporedbama kvalitete života. Ipak, važno je razlikovati zadovoljstvo životom na nacionalnoj razini od indeksa koji procjenjuju uvjete života u pojedinim gradovima.
Dobar život ne mora značiti i visoke troškove
Za osobe koje rade na daljinu posebno privlačni mogu biti gradovi u Španjolskoj, Portugalu i Hrvatskoj. Međutim, rast troškova stanovanja može predstavljati problem lokalnom stanovništvu, čak i u destinacijama koje su inače financijski pristupačnije.
Analiza u konačnici pokazuje da manji i srednje veliki europski gradovi mogu ponuditi životne uvjete usporedive s onima u većim i skupljim metropolama, ali uz osjetno niže troškove.
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