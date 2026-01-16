Odlučuje se hoće li biti drugog Thompsonovog koncerta: "U Austriji bi ovo bilo nezamislivo..."

Za komentar smo pitali i HDZ. Oni poručuju da je Thompson i 2008. ovdje imao koncert, baš u dvorani Mladosti, tada je gradonačelnik bio Vojko Obersnel i kaže da tada nisu sazivane nikakve izvanredne sjednice. "Tada Thompson nije imao toliku podršku, nije imao podršku za političko djelovanje jer on je u Zagrebu pozivao na smjenjivanje legitimno izabranog gradonačelnika. Danas to nije koncert nego politička poruka, pa ako on šalje političke poruke onda ćemo i mi", kaže Ivana Prica Matijaš (HDZ).