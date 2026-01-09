Istarska policija uputila apel posjetiteljima Thompsonova koncerta

U dvoranu je zabranjeno unositi pirotehnička sredstava, oružje i druge predmete koji mogu ugroziti sigurnost posjetitelja. Isto tako je zabranjeno paljenje i bacanje pirotehničkih sredstava te policija poziva posjetitelje da se suzdrže od uporabe pirotehnike, s obzirom da je riječ o zatvorenom prostoru u kojem će boraviti veći broj građana.