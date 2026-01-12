Grbin objasnio zašto Thompson ne može nastupati u Puli

Aktualna gradska vlas na čelu s gradonačelnikom Pule Peđom Grbinom Thompsonu dozvolu za održavanje koncerta u Areni, ukoliko ju dobiju, dati neće
Istra je ustala iz sjene, pulska Arena te čeka. Pisalo je to na jednom transparentu koji se mogao vidjeti u publici okupljenoj protekle subote na subotu na prvom koncertu Marka Perkovića Thompsona u Poreču. Dan kasnije, za vrijeme drugog koncerta istu tu poruku sam je Thompson odlučio prokomentirati riječima kako "za takav koncert još nije vrijeme, ali da interes postoji". - Kako je jučer pisalo na transparentu – vidjet ćemo se i tamo. Pula je također hrvatski grad, ali još ćemo malo pričekati-kazao je Thompson. A kako stvari stoje prije da će se načekati jer aktualna gradska vlas na čelu s gradonačelnikom Pule Peđom Grbinom Thompsonu dozvolu za održavanje koncerta u Areni, ukoliko ju dobiju, dati neće. I to ne vrijedi samo za Arenu nego i za sve ostale prostore kojima upravlja Pula.
Potvrdio je to sam gradonačelnik Pule Peđa Grbin za Večernji list koji kaže kako u pravilniku za održavanje programa u amfiteatru iz 2018. godine u članku 3. lijepo piše da se termin za održavanje programa može dobiti samo za program od interesa za Grad Pulu i koji nije protivan vrijednostima koje se promiču Statutom grada Pule.
"Imajući navedeno u vidu ne vidim kako bi onaj koji misli da bi za Istru trebalo biti tragično i loše što je 1945. godine ušla u sastav Hrvatske, odnosno što je oslobođena i što je napokon došla pod kontrolu Hrvatske, mogao nastupati u Puli. U konačnici, ja kao gradonačelnik imam pravo i sam kao predstavnik vlasnika donijeti odluku o zabrani koncerta tako da mogu kazati da dok sam ja gradonačelnik Thompson neće u Puli nastupati u prostorima kojima upravlja grad. Tamo gdje grad nema nadležnost odluke, naravno, donose drugi", poručio je za Večernji list Grbin.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
