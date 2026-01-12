Grbin objasnio zašto Thompson ne može nastupati u Puli

Istra je ustala iz sjene, pulska Arena te čeka. Pisalo je to na jednom transparentu koji se mogao vidjeti u publici okupljenoj protekle subote na subotu na prvom koncertu Marka Perkovića Thompsona u Poreču. Dan kasnije, za vrijeme drugog koncerta istu tu poruku sam je Thompson odlučio prokomentirati riječima kako "za takav koncert još nije vrijeme, ali da interes postoji". - Kako je jučer pisalo na transparentu – vidjet ćemo se i tamo. Pula je također hrvatski grad, ali još ćemo malo pričekati-kazao je Thompson. A kako stvari stoje prije da će se načekati jer aktualna gradska vlas na čelu s gradonačelnikom Pule Peđom Grbinom Thompsonu dozvolu za održavanje koncerta u Areni, ukoliko ju dobiju, dati neće. I to ne vrijedi samo za Arenu nego i za sve ostale prostore kojima upravlja Pula.