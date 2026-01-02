o političkoj korupciji
Damir Grubiša o Thompsonovoj tužbi: Tomašević brani ustavne zasade Republike Hrvatske
Optužba odvjetnika pjevača Marka Perkovića Thompsona da je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević počinio političku korupciju zabranom drugog koncerta u Areni Zagreb nema uporište ni u Ustavu ni u teoriji, smatra politolog i bivši diplomat Damir Grubiša. Umjesto o korupciji, kaže, riječ je o pitanju ustavne obveze zaštite antifašističkih vrijednosti i javnog poretka.
Thompsonov odvjetnik Andro Marijanović najavio je da će zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića i direktora zagrebačke Arene Sretana Šarića zbog nedobivanja dozvole za drugi koncert kazneno prijaviti Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK-u).
Za odgovor je li Thompsonova optužba za političku korupciju u postupanju zagrebačke gradske vlasti utemeljena u Ustavu, Zakonu ili teoriji u obratili smo se dugogodišnjem diplomatu, politologu i autoru više stručnih radova o (političkoj) korupciji u Hrvatskoj, Damiru Grubiši.
Za što žele tužiti Tomaševića?
"Sadržaj je jako jednostavan - gradonačelnik Tomašević iz svog osobnog interesa postupao je na štetu interesa Grada Zagreba, odnosno gradskog proračuna. Isključivo da bi se dopao svojem političkom tijelu, nije dozvolio drugi koncert u Areni. Zato je jučer (28. prosinca) Arena Zagreb bila prazna, umjesto da bude u zakupu i ostvari određeni prihod gradskog proračuna".
Poručio je da će tužbu pratiti imovinsko-pravni zahtjev, koji će bit usmjeren protiv njih dvojice osobno i najavio da će "osobnom imovinom odgovarati za štetu koju su prouzročili Gradu Zagrebu i društvu Infinite Show."
"Ako gradonačelnik Grada Zagreba svoj osobni interes i dopadanje svojem političkom tijelu stavi ispred interesa samog Grada i gradskog proračuna, onda to zovemo politička korupcija. To treba nazvati pravim imenom", smatra odvjetnik Andro Marijanović.
Politička korupcija? Grubiša: To nema veze s tim
Grubiša, inače profesor na Američkom sveučilištu u Rimu, smatra da politička korupcija na koju se poziva u tužbi, s Tomaševićevom odlukom - nema veze.
Međutim ima veze s, kako navodi "propagandom hrvatskog fašizma, odnosno ustaštva i fašističke revizije povijesti."
Napominje da je Tomislav Tomašević imao osnovu donijeti odluku o uskrati dozvole poradi "dosadašnjih pojava iskazivanja ustaštva na koncertu pjevača koji se kiti imenom mitraljeza Thompson."
Bivši veleposlanik u Rimu ne dvoji - Tomaševićeva odluka je ispravna i opravdana, a fokus prebacuje najviše političke dužnosnike i na ono što smatra nužnim - njihovim opredijeljenjem na stranu ustavnosti i antifašističkih vrijednosti.
"Tomaševićeva odluka je ustavno ispravna, europski i civilizacijski opravdana"
"Naravno, on to mora moći opravdati, a ako stvar izađe pred sud - onda je to velika prilika da se demaskira neoustaštvo i sve oni koji ga podržavaju. Time, tom svojom odlukom, Tomašević brani ustavne zasade Republike Hrvatske i antifašizam koji bi trebao biti identifikacijsko polazište hrvatske politike i državnosti u posljednjem desetljeću dvadesetog, i još više u dvadeset i prvom stoljeću", napisao je Grubiša u odgovoru za N1.
"Dakle, Tomaševićeva odluka je ustavno ispravna, europski i civilizacijski opravdana, ako se vođe ove aktualne Hrvatske žele identificirati s modernom Europom, a ne sa avetima jedne prošlosti koja se vraća ne na mala, već na velika vrata. Euforijske manifestacije ustaštva na održanom Thompsonovom koncertu trebale su već biti sankcionirane zakonom, protiv direktnih sudionika ali i onih koji su ih poticali indirektno", rekao je Grubiša, međuostalim i autor knjige Povijest europskog ujedinjenja, a njegovo mišljenje dijele i mnoga druga europska zakonodavstva.
Podsjetimo, Thompsonu je još 2009. bio zabranjen ulazak u Švicarsku, kasnije i u Sloveniju, dok je Austrija 2018. zabranila simbole ustaškog režima i NDH. Nakon uvida u snimke kolovoškog koncerta na zagrebačkom Hipodromu, austrijske su vlasti kaznile dio svojih građana zbog isticanja zabranjenih simbola.
Istodobno, prema izvješćima više medija, među kojima je i Slobodna Dalmacija, hrvatska policija ignorirala je građane a koji su isticali ustaške simbole i pjevali ustaške pjesme. Prema podacima MUP-a, podignute su tek četiri kaznene prijave i tri optužna prijedloga, iako su se na Hipodromu neometano prodavale majice i drugi “merch” s porukama i simbolima fašističke ikonografije, uključujući i grb s prvim bijelim poljem, koji je zabranjen važećim Zakonom o grbu, zastavi i himni.
Dopuna Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira
Na taj je problem reagirao i Sabor koji je, na prijedlog Kluba zastupnika SDP-a, 18. prosinca 2025. uputio u proceduru prijedlog zakona o dopuni Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.
Dopunom članka 5. eksplicitno se sankcionira javno isticanje, reproduciranje i veličanje nacističkih, fašističkih, ustaških i četničkih režima, uz novčane kazne ili zatvor do 30 dana. Kao razlog izmjena navodi se neujednačena praksa u sankcioniranju protuustavnog pozdrava “Za dom spremni”.
Ovu dopunu su opravdali neujednačenom praksom po pitanju sankcioniranja protuustavnog pozdrava "Za dom spremni". Toj "sivoj" praksi nesumnjivo su doprinijeli brojni akteri na političkoj sceni, poglavito oni koji se nisu libili uputiti ga i sa saborske govornice.
Pretvorba Hrvatske u ohlokraciju
Grubiša upozorava da se, zahvaljujući "političkoj manipulaciji, hipokriziji i autoritarnim pretenzijama aktualne vlasti", prošlost vraća, dok su mladi ljudi žrtve političke propagande.
“Teatralnim prisustvom premijera Plenkovića sa svojom djecom na Thompsonovu koncertu (ili posjetom Thompsonu prije koncerta) razotkrilo se da su ustavne zasade antifašizma, izgleda, samo dimna zavjesa za uvođenje pseudo-liberalne oligarhijske vladavine i plutokracije.”
“Takav poredak sve se više pretvara u ohlokraciju – vlast loših – s trendom prema kakistokraciji, vlasti najgorih”, zaključuje Grubiša.
Korupcija, neovisno o tome kako se tumači u tužbi Thompsonova odvjetnika, prema Grubiši ostaje endemska bolest hrvatskog društva, ali u izvedbi drugih političkih aktera.
“O njoj dovoljno svjedoči broj Plenkovićevih ministara koji su dali ostavku, bili smijenjeni ili su se našli pod optužbama za korupciju i zlouporabu vlasti, kao i bivših i sadašnjih kolega koji se bogate zlouporabom privilegiranih informacija”, zaključio je Damir Grubiša.
