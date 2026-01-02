Damir Grubiša o Thompsonovoj tužbi: Tomašević brani ustavne zasade Republike Hrvatske

"Dakle, Tomaševićeva odluka je ustavno ispravna, europski i civilizacijski opravdana, ako se vođe ove aktualne Hrvatske žele identificirati s modernom Europom, a ne sa avetima jedne prošlosti koja se vraća ne na mala, već na velika vrata. Euforijske manifestacije ustaštva na održanom Thompsonovom koncertu trebale su već biti sankcionirane zakonom, protiv direktnih sudionika ali i onih koji su ih poticali indirektno", rekao je Grubiša, međuostalim i autor knjige Povijest europskog ujedinjenja, a njegovo mišljenje dijele i mnoga druga europska zakonodavstva.