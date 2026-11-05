Obećavali hitnu sanaciju, a kraj Benkovca i dalje leže tisuće tona otpada: "Ministrica je bila zauzeta"

Čestice mikroplastike i sintetička vlakna pronađeni su na udaljenosti od 20 do 30 metara od odlagališta, što upućuje na mogućnost njihova širenja vjetrom. Onečišćujuće tvari mogu se prenositi i oborinskim vodama, dok se veći komadi plastike postupno raspadaju na sve sitnije čestice.