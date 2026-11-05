Most: Tko je zakazao u nadzoru i kada počinje sanacija u Benkovcu?

„Hoće li Paško Dodić, CE-ZA-R, Šincek i ostali akteri odgovarati za Benkovac?” upitao je Matić. Podsjetio je da je Most još u kolovozu tražio provjeru poslovnih odnosa, uplata, uloge prijevoznika i stvarnih mjesta istovara. Zatražio je da se utvrdi odgovornost svih uključenih, kao i mogući propusti onih koji su bili dužni nadzirati postupanje s otpadom.