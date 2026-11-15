SMRT KRISTIANA JOSIPA PERIŠA
Roksandić: Nenajavljeni nadzor otkrio stanje u Jankomiru nakon tragedije
Predsjednica Povjerenstva za zaštitu osoba s duševnim smetnjama Sunčana Roksandić rekla je da je u petak izaslanstvo nenajavljeno posjetilo Kliniku za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru, tražilo uvid u dokumentaciju i razgovaralo sa zaposlenicima, a 'mišljenje će dati u najbržem roku'.
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"S obzirom na to da nam posjet mora biti nenajavljen, mi smo učinili posjet, odnosno nadzor, uvid 13. studenog, u petak, gdje smo proveli - izaslanstvo Povjerenstva - šest sati s time da smo osim uvida kojim smo tražili raspoloživu dokumentaciju, odlučili razgovarati s tehničarima, sestrama odnosno liječnicima. Otišli smo i u sobu 11A", rekla je Roksandić u nedjelju u razgovoru za RTL.
Izrazila je sućut obitelji Kristiana Josipa Periša koji je preminuo 21. listopada u toj Klinici, četvorica medicinskih tehničara završila su u istražnom zatvoru zbog sumnje na teško ubojstvo, dok su ravnateljica Klinike i njezini najbliži suradnici podnijeli ostavke.
Nova uprava "apsolutno na raspolaganju"
"Ono što smo utvrdili i što je Povjerenstvo ponukalo da izreknemo odnosno preporučimo ono što možemo i što je u našoj nadležnosti s obzirom da je 38 medicinskih sestara i tehničara na bolovanju. Vrlo nam je važno da se zdravstvena zaštita najtežim pacijentima odnosno osobama s duševnim smetnjama, odvija nesmetano u skladu sa standardima koje Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama nalaže", istaknula je Roksandić.
To znači, kazala je, 'da novoimenovana upraviteljica zajedno sa organizacijom i uz traženje pomoći, ako je potrebna, osigura da pacijenti dobiju zaštitu'.
Roksandić je rekla i kako je nova uprava 'apsolutno bila na raspolaganju i udovoljila svim molbama te su surađivali apsolutno profesionalno'.
Još se čeka očitovanje bolnice i policije
Na pitanje o jesu li dobili očitovanje policije koje su tražili, rekla je da su očitovanje tražili čim su saznali za slučaj iz medija.
"I Ministarstvo zdravstva nam se odmah obratilo sa zahtjevom da postupimo u našoj ingerenciji. Pisali smo i bolnici samoj zahtjev za očitovanje kao i policiji. Očitovanje još nismo dobili, ali uzmimo u obzir da smo to tražili prošli tjedan kada se dogodilo", rekla je Roksandić.
"Moram reći da smo mi kao Povjerenstvo do sada upućivali na temelju primijećenih nedostataka i da smo mi ti koji izvješćujemo pravobraniteljicu o broju mjera prisile odnosno neizvještavanju dijela ustanova o provedbi mjera prisile. Jednako smo tako, na temelju jednog slučaja koji je bio u praksi, zatražili sastanak s policijom. Dobili smo ga, reagiralo je Ravnateljstvo odmah upravo oko ovog naputka o postupanju i dovođenju osoba sa duševnim smetnjama u zdravstvene ustanove. Tako da vjerujem da će nam se apsolutno policija sada očitovati", navela je.
"Ne želimo više nikada vidjeti da se dogodi smrt na ovaj način"
"Ne želimo više nikada vidjeti da se dogodi smrt na ovaj način, u smislu provođenja mjera koje smo svi mogli vidjeti prema Kristianu Perišu. Očekujemo od svih, od Uprave bolnice, svakog liječnika, medicinskog tehničara ili sestre, da postupa profesionalno, etički i u skladu sa zakonom", poručila je predsjednica Povjerenstva za zaštitu osoba s duševnim smetnjama Sunčana Roksandić u razgovoru za RTL.
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