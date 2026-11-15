"Moram reći da smo mi kao Povjerenstvo do sada upućivali na temelju primijećenih nedostataka i da smo mi ti koji izvješćujemo pravobraniteljicu o broju mjera prisile odnosno neizvještavanju dijela ustanova o provedbi mjera prisile. Jednako smo tako, na temelju jednog slučaja koji je bio u praksi, zatražili sastanak s policijom. Dobili smo ga, reagiralo je Ravnateljstvo odmah upravo oko ovog naputka o postupanju i dovođenju osoba sa duševnim smetnjama u zdravstvene ustanove. Tako da vjerujem da će nam se apsolutno policija sada očitovati", navela je.