javno savjetovanje
Oporba i DP protiv brisanja vrijednosti imovine iz kartica: "Netko će na zidu imati Picassa, netko plakat iz Ikee..."
Predstavnici DP-a, Možemo!, Mosta i SDP-a usprotivili su se u petak prijedlogu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa da se iz imovinskih kartica dužnosnika brišu podaci o vrijednosti nekretnina i pokretnina, ocijenivši da bi se time otežala kontrola imovine političara.
Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa u javno je savjetovanje uputilo izmjene Pravilnika o imovinskoj kartici obveznika Zakona o sprječavanju sukoba interesa kojima predlažu uklanjanje rubrike o približnoj tržišnoj vrijednosti nekretnine iz imovinskih kartica dužnosnika.
Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava smatra da bi to bio korak unatrag u transparentnosti, premda upozorava na praktične probleme procjene vrijednosti nekretnina zbog tržišnih oscilacija i pitanje odgovornosti za točnost upisanih podataka.
"Definitivno je transparentnost u smislu vrijednosti imovine i stjecanja te imovine nešto što po meni mora biti dostupno, koliko god to otežavalo život državnim dužnosnicima i svim drugim politički izloženim osobama", rekao je Penava.
Izričito se usprotivio brisanju tih podataka, upozorivši da bi takav potez mogao otvoriti prostor za povratak praksi prikrivanja nezakonito stečene imovine.
"Te crne prakse kojima smo svjedočili maksimalno treba otežati. Jedan od alata kojim se tome pokušalo stati na kraj je i ovaj, koji je polučio određene efekte. Nijedan sustav nije savršen do kraja, ali ne vidim što je alternativa tome", kazao je.
SDP: Izmjene koje umanjuju transparentnost nisu dobrodošle
SDP-ov zastupnik Arsen Bauk također smatra da nisu prihvatljive izmjene Pravilnika koje bi umanjile transparentnost i mogućnost praćenja načina stjecanja imovine.
Podsjetio je da su dužnosnici i dosad imali tehničkih poteškoća pri ispunjavanju imovinskih kartica, osobito kod navođenja vrijednosti imovine.
"Sve izmjene Pravilnika koje bi umanjile transparentnost, jasan trag načina stjecanja određene imovine, nisu dobrodošle. U imovinskoj kartici bi trebalo ostati, ako ste nešto kupili tijekom godina za koje podnosite imovinsku karticu, da se jasno vidi vrijednost za koju ste nešto kupili jer je tako lakše pratiti nesrazmjer”, ustvrdio je.
Što se tiče ažuriranja vrijednosti imovine koju imate, a niste je kupili, to je i do sada bio određeni prijepor subjektivne procjene koliko u nekom trenutku vrijedi i tu bi trebalo postaviti jasnije kriterije, dodao je.
"No, intencija da se izbace brojevi koliko nešto košta u trenutku kupnje nije dobra i ta vrijednost treba ostati u imovinskoj kartici", istaknuo je Bauk.
Možemo! i Most zalažu se za Zakon o porijeklu imovine
Zastupnica Možemo! Draženka Polović ocijenila je da je riječ o uništavanju još jedne institucije koja bi trebala nadzirati imovinu političara i njihovu odgovornost prema javnosti.
Smatra da bi se brisanjem vrijednosti imovine izgubio smisao imovinskih kartica jer više ne bi bilo moguće razlikovati vrijednost pojedinih predmeta i nekretnina.
"Netko će na zidu imati Bukovca ili, ne znam, Picassa, netko drugi će imati priručni plakat iz Ikee i jednako će se tretirati", slikovito je objasnila moguće posljedice brisanja vrijednosti imovine.
Smatra da se time gubi i smisao cijelog Povjerenstva.
Najavila je da Možemo! i SDP, u slučaju dolaska na vlast, planiraju uvesti Zakon o porijeklu imovine. Tim bi se Zakonom, pojasnila je, Poreznoj upravi omogućilo učinkovitije utvrđivanje nesrazmjera između prihoda i imovine, uz oporezivanje tako utvrđenog nesrazmjera visokim poreznim stopama.
I Mostov zastupnik Ante Kujundžić zalaže se za donošenje Zakona o porijeklu imovine te u tom smjeru najavljuje i buduće korake stranke. Također se protivi uklanjanju bilo kojeg podatka iz imovinskih kartica, ističući da oni koji su imovinu stekli pošteno ne bi trebali imati problema s objavom njezine vrijednosti i podrijetla.
"Jer nije sporno što tko ima. Ono što je sporno u Hrvatskoj je kako je netko do nečega došao, kako je netko nešto zaradio", rekao je.
Ocijenio je da bi utvrđivanje nesrazmjera između prihoda i imovine bilo važno za povećanje transparentnosti politike i povratak povjerenja građana.
Povjerenstvo: Nema zakonskog utemeljenja
Povjerenstvo predložene izmjene obrazlaže time da Zakon o sprječavanju sukoba interesa propisuje obvezu prijave vlasništva nekretnine i načina njezina stjecanja, ali ne i njezine vrijednosti.
Ističe i da ne postoji javni registar koji bi omogućio egzaktno utvrđivanje tržišne vrijednosti nekretnina, zbog čega su sadašnji iznosi u imovinskim karticama rezultat slobodne procjene dužnosnika, što je "nemoguće neosporno utvrditi".
Povjerenstvo smatra da se time ne umanjuje transparentnost jer su proizvoljne procjene podložne pogreškama i manipulacijama, dok se stvarna kontrola može provoditi provjerom lokacije, katastarske čestice, površine i pravnog temelja stjecanja nekretnine.
U posljednje tri godine Povjerenstvo je zbog kršenja Zakona o sprječavanju sukoba interesa izreklo sankcije u ukupnom iznosu od 269.636,36 eura, od čega se 63.945,25 eura odnosi na nepravilnosti i nesrazmjer u imovinskim karticama.
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