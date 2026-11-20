"Sve izmjene Pravilnika koje bi umanjile transparentnost, jasan trag načina stjecanja određene imovine, nisu dobrodošle. U imovinskoj kartici bi trebalo ostati, ako ste nešto kupili tijekom godina za koje podnosite imovinsku karticu, da se jasno vidi vrijednost za koju ste nešto kupili jer je tako lakše pratiti nesrazmjer”, ustvrdio je.