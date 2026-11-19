„Ako smo čovjeka htjeli disciplinirati time da ga fizički sputamo, vrlo je vjerojatno da ta mjera neće uroditi plodom, nego će izazvati dublju traumu i kontrareakciju. Svakome je jasno kako bi reagirao i kako bi se nosio s činjenicom da ga netko zaveže. Baš zato što je ovaj problem i širi od psihijatrijskih ustanova i odnosi se i na bolničke sustave i na sustav socijalne skrbi, o njemu treba progovoriti cjelovito i treba ga jasno zakonski urediti”, poručila je.