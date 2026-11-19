Zakonske izmjene u Saboru
Selak Raspudić traži hitnu promjenu zakona: "Svakome je jasno..."
Saborska zastupnica Marija Selak Raspudić (Drito) u parlamentarnu je proceduru uputila prijedlog dopuna Zakona o zaštiti pacijenata, kojima bi se reguliralo fizičko, kemijsko i mehaničko sputavanje pacijenata kako bi to bilo krajnja nužna mjera, a ne prva linija obrane kada se ne može kontrolirati pacijenta.
„Hrvatskom saboru uputila sam dopune Zakona o zaštiti prava pacijenata kojima bi se reguliralo fizičko, kemijsko i mehaničko sputavanje pacijenata i koje bi prepoznale da je oduzimanje slobode pacijentima nešto što je iznimna mjera, koja je itekako ograničena i pod strogim nadzorom, koju je nužno dokumentirati i koja se provodi samo u vrlo specifičnim okolnostima kada to neposredna opasnost zahtijeva”, kazala je Selak Raspudić u četvrtak na konferenciji za novinare u Saboru.
Istaknula je kako to nije mjera liječenja, mjera discipliniranja pacijenta ni mjera zamjene za nedostatak osoblja.
Navela je kako je aktualni Zakon star već 20 godina, a da se u međuvremenu sve promijenilo – razumijevanje ljudskih prava, medicina je napredovala i danas je uvelike posredovana tehnologijom, čitav svijet se tri puta revolucionirao, ali prava pacijenata u Hrvatskoj uopće nisu napredovala.
Preduvjet ozdravljenja pacijenata je način tretmana njihove slobode
Založila se da se sputavanje pacijenata koristi u što manjoj mjeri te navela kako se ono, osim u psihijatrijskim bolnicama, koristi i u redovnom sustavu, ali i u domovima za starije, što pacijente dodatno traumatizira. Preduvjet ozdravljenja pacijenata je način tretmana njihove slobode, naglasila je.
Upozorila je kako se sputavanje primjenjuje češće nego što treba, bez protokola, ne dokumentira se jasno, prema Ministarstvu zdravstva ne dokumentira se zasebno kroz izvještaje niti se uvodi u medicinsku dokumentaciju pacijenata.
„To kod ljudi izaziva posebnu traumu, koja onemogućava i trenutno liječenje, ali i trajno zacjeljenje. No, kada je ono nužno zbog neposredne opasnosti po pacijenta ili njegovu okolinu, onda moraju postojati protokoli kojima se to dokumentira i jasni razlozi i jasna revizija tih mjera i objašnjenje zašto nije upotrijebljena alternativa”, poručila je Selak Raspudić.
Prijedlog dopuna Zakona posebno se bavi načinima sputavanja pacijenata, određuje okolnosti u kojima se ono smije odvijati, strogi nadzor nad njima, pravila njihovog dokumentiranja i obavještavanja pacijenata, a sve s jednim ciljem - da se oduzimanje slobode, onog najdragocjenijeg što imamo kao ljudska bića, svede na najmanju moguću mjeru, istaknula je.
„Ako smo čovjeka htjeli disciplinirati time da ga fizički sputamo, vrlo je vjerojatno da ta mjera neće uroditi plodom, nego će izazvati dublju traumu i kontrareakciju. Svakome je jasno kako bi reagirao i kako bi se nosio s činjenicom da ga netko zaveže. Baš zato što je ovaj problem i širi od psihijatrijskih ustanova i odnosi se i na bolničke sustave i na sustav socijalne skrbi, o njemu treba progovoriti cjelovito i treba ga jasno zakonski urediti”, poručila je.
Sputavanje pacijenta može biti krajnja nužna mjera u vrlo specifičnim okolnostima, ali ne nešto što je prva linija obrane i uobičajeno kada se ne može kontrolirati pacijenta jer onda stvari eskaliraju i mogu imati i tragične posljedice, ustvrdila je.
Komentirajući prebacivanje odgovornosti između Ministarstva zdravstva i Grada Zagreba za smrt Kristiana Josipa Periša u Jankomiru, kazala je da, umjesto svaka od strana preuzme svoj dio odgovornosti, svjedočimo klasičnom političkom bijegu i očuvanju svoga imidža.
„Te su stvari međusobno isprepletene - Ministarstvo zdravstva nikad ne može pobjeći od zdravstva. Ali isto tako, ako je odgovorna ravnateljica ustanove – ravnateljica ustanove nije računovođa, nego medicinsko osoblje – i ako nju imenuje Grad Zagreb, onda nije ni Grad Zagreb računovođa, nego je netko tko odgovara i za medicinsko, zdravstveno stanje te ustanove i praćenje različitih protokola”, smatra Selak Raspudić.
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