DROGA U DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA
Bauk Plenkoviću: "Je li Mato u vama prepoznao 56-godišnjeg šmrkavca ili...?"
Premijer Andrej Plenković, HDZ-ovi i oporbeni zastupnici u utorak su tijekom aktualnog prijepodneva razmijenili oštre optužbe o korupciji, radu Vlade, aferama u Zagrebu i problemu otpada, uz međusobna prozivanja zbog političke odgovornosti.
Zastupnik SDP-a Arsen Bauk pitao je Plenkovića o izjavi HDZ-ovog dubrovačkog gradonačelnika Mate Frankovića o konzumaciji droga u državnim institucijama, uz navode o 10 posto takvih osoba.
"Je li Mato u vama prepoznao 56-godišnjeg šmrkavca ili ste vi u Mati prepoznali političara koji neodgovornim i neutemeljenim izjavama ruši povjerenje građana u državne institucije", upitao je.
Plenković je u šali najavio da će Frankovića zbog izjave "dobro izribati" na stranačkom Klubu, a potom uzvratio da je veći problem koliko takvih osoba ima u SDP-u. "Ne znam ima li ih samo 10 posto jer netko treba uporno birati tako dobre predsjednike koji stalno gube", rekao je kroz smijeh.
Plenković: U Hrvatskoj se prikazuje "portretiranje užasa"
Osvrnuo se na djelovanje oporbe, optuživši ih da im je bit "portretiranje užasa u Hrvatskoj", čemu se čude, prema njegovim riječima, ljudi iz susjednih zemalja.
Razgovaram s ljudima iz našeg susjedstva, kažu “pratimo situaciju kod vas, to nije normalno, vi sve bolji, kvalitetniji, razvijeniji (...), ali kad slušamo vaše kritičare i gledamo medijsko-internetsko ozračje reklo bi se da u vas svi umiru od gladi, samo što sve nije propalo”, naveo je premijer.
Kao primjer je naveo slučaj otpada u Gospiću, odbacivši ponovno teze o ugroženosti po zdravlje stanovnika Like te ustvrdivši da se ondje "nitko nije niti prehladio".
Benčić: Jedino što je postalo jeftino, gotovo bagatelno, politička korupcija
Zastupnica Možemo! Sandra Benčić ustvrdila je kako je za mandata Plenkovića puno toga poskupjelo, a da je jedino što je postalo jeftino, "gotovo bagatelno", politička korupcija, s obzirom na, kako je navela, postignute nagodbe za mito i korupciju te presude kojima se premale kazne zatvora zamjenjuju radom za opće dobro.
"Imamo i slučaj Rimac. S obzirom da je nekad htjela samo pet godina zatvora, a danas dobila puno manje, a da nije izručila nikoga, da li vam je drago što nikad njen slučaj nije došao do suda pa nikada nećemo doznati tko je misteriozni AP iz prepiske sa Žalac", upitala je premijera, izazvavši žustre reakcije HDZ-ovih zastupnika.
HDZ-ovci uzvratili prozivkama zbog zagrebačkih afera
"Možemo! čuvari tuđe odgovornosti. Koliko će dobiti vaši iz Jankomira, Doma zdravlja Zapad, Holdinga, Hipodroma", pitao je HDZ-ov Mislav Herman, podsjećajući na afere povezane sa zagrebačkom gradskom vlašću.
Njegov stranački kolega Krunoslav Katičić podsjetio je da se nagodio i Kosta Kostanjević, bivši ravnatelj zagrebačke Ustanove za upravljanje sportskim objektima.
"Zaboravila nas je pozvati na prigodno klečanje na Trg žrtava fašizma za gospodina Perišu, kao što je to učinila s Tomaševićem 2020. za gospodina Floyda koji je ubijen na isti način", dodao je Goran Kaniški (HDZ).
Plenković joj je odgovorio da pitanja o kaznama i nagodbama treba upućivati Državnom odvjetništvu, a ne Vladi. Pozvao ju je i da vodi računa o kaznenim postupcima povezanim s Možemo!, poručivši kako će biti "i kod vas nagodbi".
Puna su vam usta bacanja blata na nekoga tko je iz kruga parlamentarne većine, a kada se radi o vašim grijesima, o ljudima koje ste vi postavili, o tome se šuti, dodao je.
"Vidim da ste nervozni i nekako ste svi potonuli zbog ovoga što se dogodilo u 'Svetom Ivanu', iskreno žalim zbog toga, žao mi je obitelji čovjeka kojeg više nema, malo mi je i neugodno o tome govoriti, no govorim jer vidim da su vas već vaši komentatori i apologeti počeli pretvarati u žrtve", kazao je Plenković, ocijenivši to "zanimljivim politološkim fenomenom".
### Radojčić (Možemo!) upozorava na problem azbestnog otpada, Lugarić (SDP) na loše rezultate PISA testova
Radojčić traži završetak sanacije azbesta u Vranjicu
Dušica Radojčić (Možemo!) upozorila je na dugogodišnji problem azbestnog otpada u Vranjicu, gdje je tvornica Salonit zatvorena prije 20 godina. Navela je da je od bolesti povezanih s azbestom umrlo oko 400 ljudi, a broj oboljelih stanovnika nije poznat. Upozorila je i da je dio otpada premješten na lokacije nedaleko od izvora rijeke Jadro, iz kojeg se vodom opskrbljuje oko 300.000 ljudi, te pitala kada će sanacija biti dovršena.
Plenković je odgovorio da je Vlada upoznata s problemom te da je sanacija u tijeku, a njezin završetak, prema informacijama kojima raspolaže, planiran je za sredinu 2027. godine.
Lugarić upozorila na loše rezultate hrvatskih učenika
SDP-ova Marija Lugarić upozorila je na rezultate hrvatskih učenika na međunarodnim PISA testovima i nacionalnim ispitima, istaknuvši da svaki treći petnaestogodišnjak ne doseže osnovnu razinu čitalačke pismenosti, više od trećine ne doseže je ni u matematici, a svaki četvrti ni u prirodoslovlju. Navela je i da je 37,5 posto učenika četvrtih razreda na nacionalnim ispitima dobilo nula bodova na zadatku pisanja.
Ocijenila je da se obrazovna politika Vlade previše usmjerila na "beton i fasadu", a premalo na kvalitetu nastave i nastavnike.
"Vi kao da ste bili na jednom internom sastanku Vlade i ovo što ste rekli je i blaže od mojih komentara nakon čitanja zadnjeg izvješća PISA testova", istaknuo je premijer.
Plenković je ustvrdio kako je riječ o globalnom trendu sve gorih rezultata, pri čemu je kao jedan od problema koji utječe na to naveo i napredak tehnologije.
"Mi smo uložili nevjerojatna sredstva u, kako vi kažete, u beton, fizičku infrastrukturu, u osuvremenjivanje programa, osigurali smo i znatno veće plaće u obrazovanom sustavu, međutim, ovi rezultati nisu uspjeli odraziti ono što smo očekivali. Ja se s vašom ocjenom slažem, moramo učiniti više. Ne prozivam nikoga, to je trenutno globalni trend i svi zajedno tome moramo doskočiti", zaključio je.
### Hrstić: Sveobuhvatno zakonsko uređenje prodaje i usluživanja energetskih pića maloljetnicima
Zabranit će se i oglašavanje energetskih pića
Ministrica zdravstva Irena Hrstić, odgovarajući na pitanje HDZ-ova Željka Reinera, najavila je sveobuhvatno zakonsko uređenje prodaje i konzumacije energetskih pića kad je riječ o maloljetnicima.
Podsjetila je da je u lipnju zabranjena njihova prodaja, dok je predviđena i skorašnja zabrana njihova posluživanja u ugostiteljstvu mlađima od 18 godina.
Objasnila je da će se zakonom jasno definirati energetska pića, zabraniti njihovo oglašavanje te omogućiti Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo vođenje registra energetskih pića. Zavod bi procjenjivao svaki novi proizvod i njegov utjecaj na zdravlje, prvenstveno djece.
"Roditelji nisu sami u brizi za zdravlje svoje djece. Vlada preuzima punu odgovornost, kad je u pitanju zdravlje djece, tu ne postoje nikakve granice", poručila je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare