Bauk Plenkoviću: "Je li Mato u vama prepoznao 56-godišnjeg šmrkavca ili...?"

"Vidim da ste nervozni i nekako ste svi potonuli zbog ovoga što se dogodilo u 'Svetom Ivanu', iskreno žalim zbog toga, žao mi je obitelji čovjeka kojeg više nema, malo mi je i neugodno o tome govoriti, no govorim jer vidim da su vas već vaši komentatori i apologeti počeli pretvarati u žrtve", kazao je Plenković, ocijenivši to "zanimljivim politološkim fenomenom".