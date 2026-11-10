NATAŠA TRAMIŠAK
Osječko-baranjska županica o Vrdoljakovoj tvrtki: Troškove sanacije ne smiju plaćati građani
Osječko- baranjska županica Nataša Tramišak u utorak je naglasila da sanaciju odlagališta i odgovornost za nastalu situaciju u Belišću moraju preuzeti oni koji su otpad dovozili i deponirali, odnosno subjekti odgovorni za takve aktivnosti, a ne građani.
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Iz Županijske uprave Osječko- baranjske županije izvijestili su da će pratiti razvoj situacije vezane uz gospodarenje otpadom na području Belišća, nakon najave zatvaranja pogona za preradu otpadnog mulja u Belišću tvrtke "Livit" u vlasništvu nekadašnjeg ministra Ivana Vrdoljaka, a iz koje su najavili da će pokrenuti i tužbe protiv Grada Belišća i gradskog komunalnog poduzeća "Kombel".
Županica Tramišak u priopćenju je istaknula da je potrebno pričekati daljnji razvoj događaja kako bi se utvrdilo hoće li do zatvaranja pogona doista doći i na koji će se način riješiti pitanje daljnjeg gospodarenja otpadom.
"Građani ne bi trebali plaćati sanaciju"
Naglasila je da ostaje pitanje sanacije odlagališta odnosno zbrinjavanja već deponiranog otpada i utvrđivanja stvarne količina otpada koje se ondje nalazi te dodala da će s time u vezi pričekati i rezultate inspekcijskih nadzora te izvida nadležnih državnih institucija.
"Odgovornost za nastalu situaciju i troškove sanacije ne smije biti prebačena na građane. Sanaciju odlagališta i zbrinjavanje deponiranog otpada moraju financirati oni koji su otpad dovozili i deponirali odnosno subjekti koji su za takve aktivnosti odgovorni, a ne građani koji ne smiju snositi posljedice tuđih postupaka i poslovnih odluka", poručila je Tramišak.
Dodala je da će Osječko-baranjska županija i dalje pratiti postupanje svih uključenih dionika te da očekuje da nadležne institucije u okviru svojih ovlasti utvrde sve relevantne činjenice i odgovornost za nastalo stanje.
Nakon višegodišnjih pritužbi građana zbog neugodnih mirisa iz pogona za preradu otpadnog mulja tvrtke "Livit" i provedenog postupka kojim je utvrđeno da neki materijali na toj lokaciji imaju opasna svojstva, Osječko-baranjska županija je u rujnu "Livitu" oduzela dozvolu za rad.
Tvrtka je na tu odluku uložila žalbu o kojoj će odlučivati Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije.
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