Osječko-baranjska županica o Vrdoljakovoj tvrtki: Troškove sanacije ne smiju plaćati građani

"Odgovornost za nastalu situaciju i troškove sanacije ne smije biti prebačena na građane. Sanaciju odlagališta i zbrinjavanje deponiranog otpada moraju financirati oni koji su otpad dovozili i deponirali odnosno subjekti koji su za takve aktivnosti odgovorni, a ne građani koji ne smiju snositi posljedice tuđih postupaka i poslovnih odluka", poručila je Tramišak.