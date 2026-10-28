HDZ i SDP prebacuju krivnju
"Ovo je njihova zabava, a sramota za državu": Ustavni sud sve bliže blokadi
Ustavni sud suočava se sa sve ozbiljnijim problemima u radu: tri sudačka mjesta i dalje su prazna, a još troje sudaca odbija sudjelovati u radu zbog protivljenja tonskom snimanju sjednica, dok se HDZ i SDP međusobno optužuju za zastoj u izboru novih sudaca.
Ustavni sud već šest mjeseci radi u nepotpunom sastavu, a sada su se pojavili i dodatni problemi jer troje sudaca odbija dolaziti na posao zbog protivljenja tonskom snimanju sjednica i sastanaka, zbog čega je dio predmeta na čekanju.
"Ono što me iznenađuje jest da je razlog ove situacije tonsko snimanje. Sva javna tijela, pa i mi u Saboru, snimaju svoje sjednice, prije svega kako bi se dobio vjerodostojan zapisnik. Ne vidim što bi tu trebalo biti sporno", rekao je HDZ-ov zastupnik Nikola Mažar.
U međuvremenu se produbio i sukob unutar samog Ustavnog suda. Njegov predsjednik Frane Staničić danas je upozorio na posljedice odluke troje sudaca da ne sudjeluju u radu sudskih tijela.
"Troje sudaca protivi se tonskom snimanju sastanaka i sjednica tijela Ustavnog suda, iako je upravo njihovo osporavanje sadržaja zapisnika o sjednicama, uz obrazloženje da nisu rekli to što je u zapisniku bilo navedeno, bilo razlog odluke o tonskom snimanju kao osnovi za izradu zapisnika. Njihova odluka da ne sudjeluju u radu tijela Ustavnog suda zbog tonskog snimanja značajno će usporiti i otežati rad Ustavnog suda", poručio je Staničić.
HDZ i SDP prebacuju odgovornost
Za izbor novih ustavnih sudaca potrebno je 101 glas u Saboru, no HDZ i SDP mjesecima ne uspijevaju postići dogovor o kandidatima i uvjetima izbora. HDZ je predlagao da se izaberu dva kandidata vladajuće većine i jedan oporbeni, uz povezivanje izbora s dogovorom o predsjedniku Vrhovnog suda, na što SDP nije pristao.
Budući da predloženi kandidati nisu dobili potrebnu potporu, raspisan je novi javni poziv. SDP je potom predložio Gorana Selaneca i Anu Horvat Vuković, a daljnje razgovore iza zatvorenih vrata odbija.
Staničić je ponovno pozvao Sabor da izabere suce koji nedostaju. HDZ odgovornost za nastalu situaciju pripisuje SDP-u, tvrdeći da je upozoravao na mogućnost blokade.
"Ono što danas gledamo na Ustavnom sudu i što koči da hrvatski građani i građanke dobiju svoja prava rezultat je politike SDP-a. Imamo situaciju za koju je HDZ i govorio da bi se mogla dogoditi, prije svega radi opstrukcije od strane SDP-a", rekao je Mažar.
SDP, međutim, odbacuje takve optužbe i smatra da odgovornost za funkcioniranje institucije snosi njezin predsjednik.
"Ustavni sud broji deset sudaca, što je sasvim dovoljno za normalno funkcioniranje. Činjenica je da predsjednik Ustavnog suda mora organizirati rad Ustavnog suda da bi on bio funkcionalan i pravovaljan. To da smo mi kao politika nešto krivi ili bi nešto trebali, nama je u SDP-u neprihvatljivo", poručio je SDP-ov Saša Đujić.
Božo Petrov smatra da odgovornost za stanje na Ustavnom sudu snose obje stranke, HDZ i SDP, koje su sudjelovale u izboru njegovih sudaca.
"Deset godina im predlažemo na koji način treba birati ustavne suce i zašto to treba biti stručno, neovisno i odmaknuto od politike. Danas samo žanju ono što su sijali. Ovo je za mene nakaradni sud, politički sud. Neka se s tim bakću oni koji su ih tamo stavili, HDZ i SDP. Ovo je njihova zabava, a sramota za državu. Pa onda na njihov obraz", rekao je Petrov.
Za odluke potrebna jednoglasnost preostalih sudaca
Ustavni sud suočava se s ozbiljnim ograničenjima u donošenju odluka jer je za njih potrebno sedam glasova. To znači da preostalih sedmero sudaca, ako svi sudjeluju u radu, mora biti jednoglasno.
Dok tri sudačka mjesta ostaju nepopunjena, a troje sudaca ne sudjeluje u radu, Ustavni sud sve je bliže potpunoj blokadi. Ako izostane još jedan od preostalih sedmero sudaca, donošenje odluka na sjednicama više neće biti moguće.
Više pogledajte u prilogu naše Katarine Plantak:
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