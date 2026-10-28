"Ovo je njihova zabava, a sramota za državu": Ustavni sud sve bliže blokadi

"Deset godina im predlažemo na koji način treba birati ustavne suce i zašto to treba biti stručno, neovisno i odmaknuto od politike. Danas samo žanju ono što su sijali. Ovo je za mene nakaradni sud, politički sud. Neka se s tim bakću oni koji su ih tamo stavili, HDZ i SDP. Ovo je njihova zabava, a sramota za državu. Pa onda na njihov obraz", rekao je Petrov.