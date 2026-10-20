Penava zbog Torcide napao MUP za "pumpanje do besvijesti", na meti mu i novinari

Na konferenciji se obratio i Ivica Kukavica koji je poručio da nitko nema problema s osudom bilo kojeg totalitarnog režima. Naglasio je da želi da se priča i o 402 djece koja su u Domovinskom ratu ubijena samo zato što su bila Hrvati. Osvrnuo se na napade koje je doživio jer, kako kaže, brani Torcidu. "Ja ću pričati o Domovinskom ratu, o tome tko je bio branitelj, tko je bio agresor, pod kojim su oznakama i pjesmama razarani hrvatski gradovi, a pod kojim su branjeni. Hrvatska je nastala na temeljima koje su najbolji među nama natopili krvlju", poručio je Kukavica.