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Penava zbog Torcide napao MUP za "pumpanje do besvijesti", na meti mu i novinari
Ivan Penava održao je pressicu o, kako kaže, "političko-medijskoj hajci na Torcidu" na kojoj je oštro prozvao novinare zbog pisanja o navijačkim neredima i sramotnim nacističkim povicima koji su potpuno zasjenili utakmicu Konferencijske lige koju je Hajduk igrao protiv nizozemskog Ajaxa.
Na početku je novinarima poručio da mu je žao ako su došli samo postavljati pitanja, a ne čuti stavove koje planira iznijeti. Poručio im je Penava i da možda nisu navikli živjeti u demokraciji.
"To je trebalo završiti primjenom zakona nad svima njima", kaže o Torcidi.
Prozvao je MUP "koji se odlučio na pumpanje ove teme do besvijesti".
"Tko je pokrenuo ovu hajku i harangu", pitao je pokazujući isprintane stranice s novinarskim tekstovima na navijačkom divljanju u Splitu.
"Što MUP hoće s ovim temama..."
"Gdje ste bili kad je Marokanac tukao policajku", pitao je poručujući kako mu je "jasno što neki od vas rade". "Nije mi jasno što MUP hoće s ovim temama, zašto potpaljuju atmosferu i zašto ne postupaju diskretno i promptno s onima koji se ogrješuju o hrvatske zakone."
Izdvojio je i sintagmu o "teroristima u Torcidinim redovima" rekavši da se ne sjeća ni da je itko pisao o "Porfiriju koji je pjevao što se na Dinari sjaji" kao o teroristu. "Odjednom ste se prizvali pameti nakon ukopa ratnog zločinca Ratka Mladića", rekao je.
Novinarima nije dopustio da postavljaju pitanja dok on govori jer je to "njegova press konferencija".
Podsjetio je i na prijavu protiv osam osoba zbog incidenta ispred SKC-a u Zagrebu. Ukazao je da se i u tom slučaju postupalo protiv navijača, a ne onih koji su organizirali izložbu.
"Hitlera spomenut' u Splitu 2026... Strašno, za osudu. Ja osobno i DP ćemo uvijek to reći, jednako kao i Pavelića. Međutim, snebivanje vas u medijima, u državi u kojoj se svake godine slavi rođendan ratnog zločinca Josipa Broza Tita postaje groteskno", rekao je Penava pokazujući ponovno isprintane naslove iz medija. "Napadate što ono, dvostruke konotacije, je li? Pa ovo vas razgolićuje", poručio je.
Obraćanje Kukavice i Mišića
Na konferenciji se obratio i Ivica Kukavica koji je poručio da nitko nema problema s osudom bilo kojeg totalitarnog režima. Naglasio je da želi da se priča i o 402 djece koja su u Domovinskom ratu ubijena samo zato što su bila Hrvati. Osvrnuo se na napade koje je doživio jer, kako kaže, brani Torcidu. "Ja ću pričati o Domovinskom ratu, o tome tko je bio branitelj, tko je bio agresor, pod kojim su oznakama i pjesmama razarani hrvatski gradovi, a pod kojim su branjeni. Hrvatska je nastala na temeljima koje su najbolji među nama natopili krvlju", poručio je Kukavica.
Novinarima se obratio i Predrag Mišić. "Hajka na torcidu i ljude koja je izašla u dnevnim tiskovinama, a u Lovasu prije dva dana je obilježena pogibija ljudi koji su natjerani u minsko polje, ni riječi o tome. Otkrivena masovna grobnica na Baniji, ni riječi o tome. Za pravo i pravdu jesam, svako tko počini kazneno djelo treba odgovarati. Ovakav linč ja ne pamtim. Ako se sama skupina naziva napredni židovi, ako Boysi viču ubij tovara, zašto sad samo izvaditi Torcidu, a sve druge ostaviti na miru? Ne opravdavam ništa. Mogao bih do sutra nabrajati sve što ste propustili kao novinari", rekao je Mišić spominjući patrijarha Porfirija koji je bio na pokopu ratnog zločinca Ratka Mladića.
Mišić se, nakon što su novinari ukazali da su svi mediji u Hrvatskoj prenijeli vijest o tome da je Porfirije vodio pogreb osuđenog ratnog zločinca, odmaknuo od mikrofona.
Napad na institucije
Penava je na pitanje istupa li iz Vlade jer je upravo napao institucije RH, odgovorio da iz Vlade će DP istupiti kad se odluči za to. "Ako se to dogodi, to će biti na temama koje koče procese primjerice otkrivanja komunističkih zločina... Do toga će doći ako ne bude dobrre volje za osnivanje JU ili spomen-područja za sve žrtve koje su komunisti pobili ili ako netko pokaže da je DP uteg u vladajućoj koaliciji i da bi radije da je tu SDSS. Ne znam prizivate li rasap vladajuće koalicije na ovim temama", rekao je.
"Zakon je jednak za sve", poručuje Penava na pitanja o prijavama protiv navijača.
Na ukazivanje novinara da istupa kao oporba i napada Vladu koju podržava, Penava odgovara: "Mislite li da se mi svi slažemo apsolutno u svemu? Mislite li da se unutar koalicije jednako tako slažemo o svemu? I treće, ne smije li DP i ja imati stavove drugačije od Vlade? Niti će SDSS na vlast, niti će Možemo na vlast, poduzet ćemo sve što možemo da ne dođu na vlast", poručio je.
Penava kaže da ne zna ništa o suradnji pojedinaca s vojnim iskustvom s navijačkim skupinama. Kaže i da mu to sve malo vuče na "teorije zavjere". Dodaje da nije osobno čuo povike i Hitleru i Auschwitzu, ali ako ih je zaista bilo "odvratno" je.
"Non stop su jedni te isti krivi, proganjamo dečke koji su gasili požare, a oni koji su ih palili i istodobno primali poticaje od države, a i to sad napadamo, to je agenda DP-a na kojoj smo sami i neka smo, ostat ćemo joj vjerni. Imamo ono što drugi nemaju, a to je emocija da se ide do kraja", rekao je Penava.
Na izravno pitanje što smatra da bi mediji trebali objavljivati, a što ne, Penava odgovara: "Slobodna smo država. S novinarima se uopće ne slažem u stavovima, ali do zadnje ćemo boriti i DP i ja da svi imaju pravo pitati što žele jer ćemo inače biti isti kao oni koji su otvarali gole otoke... Nametati novinarima što će pitati, ne pada mi na pamet, ali ne odgovarati ne dolazi u obzir, nemam kompleks razgovarati s bilo kim, sučeliti argumente, hoćemo li se nakon toga ikad pozdraviti, to mi nie tema", poručio je dodajući da je došao kako bi komunicirao poruke za koje smatra da su važne za budućnost Hrvatske.
"Mir s vama"
Odgovarajući na daljnja pitanja, Penava kaže kako ne zna jesu li ta 23 momka za kojima je raspisana tjeralica gasili požare, ali da se zna tko je požare palio.
"Jesu bili Kanađani, zašto im niste objavili genetski kod kao ovima, mir s vama", poručio je Penava na kraju konferencije za medije koja će izazvati mnogo reakcija.
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