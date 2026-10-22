Irida
Zatvara se tvornica u Daruvaru: 150 zaposlenika moglo bi ostati bez posla?
Nomad Foods, vodeća europska kompanija u segmentu zamrznute hrane, objavio je svoju odluku o zatvaranju tvornice Irida u Daruvaru. Prema sadašnjem planu, proizvodnja u pogonu bi trebala završiti do kraja ove godine. Zatvaranje će obuhvatiti 150 zaposlenika Iride.
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Irida ima specijaliziranu ulogu u završnoj obradi i pakiranju pojedinih smrznutih proizvoda od ribe i plodova mora za brendove Nomad Foodsa, pri čemu taj pogon obrađuje manje od pet posto ukupne proizvodnje ribljih proizvoda kompanije. Ti će proizvodi i dalje biti dostupni potrošačima u Hrvatskoj i regiji, a njihova će se opskrba osiguravati kroz postojeći lanac opskrbe i operativnu mrežu Nomad Foodsa u Europi.
Eduardo Bachiega, glavni direktor lanca opskrbe Nomad Foodsa, izjavio je:
„Uložili smo značajan trud kako bismo pronašli održivo dugoročno rješenje za Iridu no nismo uspjeli. Svjesni smo da je ovo teška vijest. Naš je prioritet tijekom sljedećih tjedana voditi otvoren i konstruktivan dijalog sa zaposlenicima i njihovim predstavnicima te istodobno osigurati kontinuitet opskrbe za naše kupce i potrošače. Današnja objava ne mijenja dugoročnu predanost kompanije Nomad Foods hrvatskom tržištu i široj Adriatic regiji.”
Odluka je uslijedila nakon dubinske analize poslovanja društva Irida te je dio dugoročnog programa povećanja produktivnosti koji je Nomad Foods objavio 2025. godine. Program je usmjeren na optimizaciju poslovanja kroz iskorištavanje prednosti lanca opskrbe Nomad Foodsa, povećanje operativne učinkovitosti te jačanje dugoročne konkurentnosti kompanije.
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