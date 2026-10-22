Zatvara se tvornica u Daruvaru: 150 zaposlenika moglo bi ostati bez posla?

Irida ima specijaliziranu ulogu u završnoj obradi i pakiranju pojedinih smrznutih proizvoda od ribe i plodova mora za brendove Nomad Foodsa, pri čemu taj pogon obrađuje manje od pet posto ukupne proizvodnje ribljih proizvoda kompanije. Ti će proizvodi i dalje biti dostupni potrošačima u Hrvatskoj i regiji, a njihova će se opskrba osiguravati kroz postojeći lanac opskrbe i operativnu mrežu Nomad Foodsa u Europi.