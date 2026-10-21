sastanak koalicije
DP traži smjenu svog državnog tajnika koji je stao u zaštitu policije?
Da napetosti između Domovinskog pokreta i HDZ-a – unatoč izrazito pomirljivom tonu kojim je jučerašnju konferenciju za novinare u obranu Torcide DP-ova predsjednika Ivana Penave komentirao premijer Andrej Plenković – nisu ni izbliza stvar prošlosti, pokazuju amandmani na prijedlog rebalansa ovogodišnjeg državnog proračuna, o kojemu Sabor danas raspravlja.
Koalicijski partneri, naime, obično unaprijed dogovore što će ići u proračun, a amandmane podnosi oporba i oni se, gotovo u pravilu, odbijaju. U DP-u se, međutim, danas neslužbeno moglo čuti kako Plenković već danima odgađa naći se s partnerom kako bi razgovarali o proračunskim zahtjevima, zbog čega su se na kraju odlučili za ovaj korak. Pa je Ivan Penava amandmanom zatražio dodatni novac za marinu u Vukovaru, s postojećim kapacitetom od 120 vezova. Taj kapacitet šef DP-a smatra nedostatnim pa traži da se marini dodijeli dodatnih nešto manje od 700 tisuća eura za proširenje, uz obrazloženje da bi to osiguralo konkretno i dugoročno ulaganje u razvoj Vukovara, povećalo konkurentnost njegove nautičke ponude i dodatno osnažilo položaj grada kao važnog hrvatskog prometnog, turističkog i gospodarskog središta na Dunavu. Novac za ovu namjenu DP predlaže namaknuti smanjenjem sredstava Operativno-tehničkog centra za nadzor telekomunikacija.
Valja napomenuti kako kod rebalansa proračuna nema prevelikog prostora za promjene koje bi razotkrile opseg ideoloških ili kadrovskih razmirica među partnerima u opsegu u kojem to dopušta donošenje originalnog proračuna. Raspodijeliti se može isključivo novac koji je ostao nepotrošen pa su tako Ministarstvo kulture, koje je "trn u oku" ne samo DP-u već i desnim strankama koje su ostale u parlamentarnoj oporbi, DP-ovi amandmani tek okrznuli, u dijelu kojim se traži više novca za skladišne kapacitete u ratarskoj proizvodnji, na štetu razdjela Ministarstva kulture za potpore vjerskim zajednicama. DP traži i više novca za župu sv. Petra i Pavla u Gvozdu, s brojnim župljanima iz BiH koji su svoj novi dom pronašli na tom području, i to za očuvanje njihova vjerskoga i nacionalnog identiteta, a taj bi novac namaknuli smanjenjem proračuna Državnog zavoda za statistiku. Ministarstvu poljoprivrede dodatni novac za proizvođače sa zaštićenim zemljopisnim podrijetlom namaknuli bi sa stavki Ministarstva zaštite okoliša, a dodatni novac za mljekare smanjenjem na stavci za glazbenoscenske umjetnosti, opet u Ministarstvu kulture.
Sve skupa nije iznos koji bi trebao predstavljati poseban problem HDZ-u niti državnom proračunu, no tijekom sastanka vladajuće koalicije, koji je počeo u 14 sati, DP je pred partnera, kako neslužbeno doznaje novinarka Večernjeg lista Iva Boban Valečić iz dobro upućenih izvora, pred starijeg partnera došao s ponešto nezgodnijim zahtjevom. Traže, naime, razrješenje Tomislava Bilandžića, i to zato što se državni tajnik u DP-ovoj kvoti stavio u zaštitu policije pred Penavinim optužbama za progon Torcide.
S obzirom na to da se Bilandžić u svojim objavama na društvenim mrežama postavio na isti način kako je to ranije učinio HDZ-ov ministar Davor Božinović, bit će zanimljivo vidjeti kakva će biti HDZ-ova reakcija na ovaj zahtjev. Iako, treba reći kako se odluka o popunjavanju mjesta koja su po koalicijskom sporazumu u kvoti nekog od partnera obično ostavlja na volju tom partneru te kako se nikada nije dogodilo da se bilo tko od drugih partnera, bez obzira na broj mandata u Saboru, miješa u tuđe kvote unutar koalicije.
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