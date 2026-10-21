DP traži smjenu svog državnog tajnika koji je stao u zaštitu policije?

Valja napomenuti kako kod rebalansa proračuna nema prevelikog prostora za promjene koje bi razotkrile opseg ideoloških ili kadrovskih razmirica među partnerima u opsegu u kojem to dopušta donošenje originalnog proračuna. Raspodijeliti se može isključivo novac koji je ostao nepotrošen pa su tako Ministarstvo kulture, koje je "trn u oku" ne samo DP-u već i desnim strankama koje su ostale u parlamentarnoj oporbi, DP-ovi amandmani tek okrznuli, u dijelu kojim se traži više novca za skladišne kapacitete u ratarskoj proizvodnji, na štetu razdjela Ministarstva kulture za potpore vjerskim zajednicama. DP traži i više novca za župu sv. Petra i Pavla u Gvozdu, s brojnim župljanima iz BiH koji su svoj novi dom pronašli na tom području, i to za očuvanje njihova vjerskoga i nacionalnog identiteta, a taj bi novac namaknuli smanjenjem proračuna Državnog zavoda za statistiku. Ministarstvu poljoprivrede dodatni novac za proizvođače sa zaštićenim zemljopisnim podrijetlom namaknuli bi sa stavki Ministarstva zaštite okoliša, a dodatni novac za mljekare smanjenjem na stavci za glazbenoscenske umjetnosti, opet u Ministarstvu kulture.