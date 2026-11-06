gornje igrane
U Dalmaciji otkriveno ilegalno odlagalište: Uhićeno pet osoba
Splitsko-dalmatinska policija je uhitila, kazneno prijavila i pritvorila petoricu osumnjičenih za nezakonito odlaganje otpada u Gornjim Igranima, a dvojicu od njih terete i za pustošenje šuma.
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U policiji kažu da je kriminalističkim istraživanjem utvrđeno da je pet osoba protivno propisima odlagalo otpad koji može trajnije ugroziti tlo, podzemlje, vode, biljke, gljive i životinje.
Prijavljeni su za kazneno djelo ugrožavanja okoliša otpadom, za koje je zakonom predviđena kazna od dvije godine zatvora, odnosno pet godina ako je došlo do trajnog ugrožavanja kakvoće zraka, tla, podzemlja, vode i mora ili ako su u znatnijoj mjeri ili na širem području ugroženi ljudi, životinje ili biljke.
Osumnjičenima za pustošenje šuma prema zakonu prijeti kazna do dvije godine zatvora, odnosno tri ako su uništili šume na zaštićenom području.
Kriminalističkim istraživanjem policija je utvrdila sumnju da je 47-godišnjak kao vlasnik obrta za prijevoz, prema prethodnom dogovoru i za novčanu naknadu, na zemljište u vlasništvu 69-godišnjaka, na području Crne Rudine u Gornjim Igranima, teretnim vozilima odlagao različiti građevinski otpad bez ishođenja dozvole za gospodarenje otpadom.
Policija sumnja i da su 36-godišnjak kao vlasnik obrta za prijevoz i 71-godišnjak ostvarili dogovor sa 66-godišnjakom da za novčanu naknadnu različiti građevinski otpad ilegalno deponiraju na zemljište kojim gospodari 66-godišnjak, a koje se nalazi na području Luka kod Gornjih Igrana.
Uz policiju odlagalište pretražili inspektorat, zavod za javno zdravstvo i geodeti
U policiji ističu da su na području Gornjih Igrana u suradnji sa zamjenikom općinskog državnog odvjetnika jučer proveli pretragu zemljišta uz nazočnost djelatnika Državnog inspektorata , Nastavnog zavoda za javno zdravstvo i ovlaštenog geodeta.
Prema pisanju Slobodne Dalmacije, riječ je o zemljištu površine oko 10.000 četvornih metara, na kojem su bageri iskopali slojeve otpada na dubini od 30 do 40 metara. Među pronađenim otpadom navodno su plastika, sanitarije, građevinski otpad, žica i metal, a otpad se odlagao naizmjeničnim zatrpavanjem slojevima zemlje.
Navode i da je policija u četvrtak ujutro zatekla vozača koji je kamionom dovezao građevinski otpad, dok su drugi kamioni koji su se također kretali prema lokaciji povučeni nakon što se doznalo za policijsku intervenciju.
U Planu gospodarenja otpadom Općine Podgora za razdoblje od 2017. do 2022. evidentirano je više lokacija nepropisno odbačenog otpada na području Gornjih Igrana, među ostalim građevinskog otpada, zemlje, kamenih blokova, keramike, plastike i drva. Na pojedinim lokacijama procijenjene količine iznosile su od 1000 do 4000 kubičnih metara otpada.
Načelnik Općine Podgora Ante Miličić rekao je za Slobodnu Dalmaciju da se na tim mjestima otpad odlagao više od 20 godina te da su komunalni redari više puta izlazili na teren, sastavljali izvješća i slučajeve prijavljivali Državnom inspektoratu.
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