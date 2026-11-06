U Dalmaciji otkriveno ilegalno odlagalište: Uhićeno pet osoba

Prijavljeni su za kazneno djelo ugrožavanja okoliša otpadom, za koje je zakonom predviđena kazna od dvije godine zatvora, odnosno pet godina ako je došlo do trajnog ugrožavanja kakvoće zraka, tla, podzemlja, vode i mora ili ako su u znatnijoj mjeri ili na širem području ugroženi ljudi, životinje ili biljke.