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PROMET POD POVEĆALOM

Policija danas provodi posebnu prometnu akciju, evo što kontrolira

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N1 Info
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21. lis. 2026. 08:39
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N1 policija
N1 / Marinela Ruškovački

U srijedu se obilježava Nacionalni dan sigurnosti cestovnog prometa, čiji je cilj podizanje svijesti o odgovornom ponašanju svih sudionika u prometu te smanjenje broja nesreća, ozlijeđenih i poginulih na hrvatskim cestama.

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Kako navodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ), prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, u Hrvatskoj se tijekom posljednjih deset godina godišnje događalo prosječno 32.780 prometnih nesreća, u kojima je stradalo oko 13.700 osoba. Prosječno su 283 osobe godišnje izgubile život.

Među glavnim čimbenicima rizika HZJZ ističe prebrzu vožnju, alkohol i droge, korištenje mobitela tijekom vožnje te nekorištenje sigurnosnog pojasa. Posebno su ugroženi pješaci, biciklisti i motociklisti, kao i djeca i mladi.

Parkirna mjesta za OSI-je

U povodu Nacionalnog dana sigurnosti cestovnog prometa Policijska uprava splitsko-dalmatinska najavila je da će danas, od 9 do 13 sati, provoditi pojačani nadzor parkiranja na mjestima rezerviranima za osobe s invaliditetom te korištenja europskih parkirališnih karata.

Policija će provjeravati nepropisno parkiranje i moguće zlouporabe karata, koje se smiju koristiti samo kada vozilom upravlja osoba s invaliditetom koja na njih ima pravo ili se ta osoba nalazi u vozilu.

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske pozivaju vozače na poštivanje prometnih propisa, odgovorno ponašanje i uvažavanje potreba osoba s invaliditetom.

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