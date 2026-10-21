PROMET POD POVEĆALOM
Policija danas provodi posebnu prometnu akciju, evo što kontrolira
U srijedu se obilježava Nacionalni dan sigurnosti cestovnog prometa, čiji je cilj podizanje svijesti o odgovornom ponašanju svih sudionika u prometu te smanjenje broja nesreća, ozlijeđenih i poginulih na hrvatskim cestama.
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Kako navodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ), prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, u Hrvatskoj se tijekom posljednjih deset godina godišnje događalo prosječno 32.780 prometnih nesreća, u kojima je stradalo oko 13.700 osoba. Prosječno su 283 osobe godišnje izgubile život.
Među glavnim čimbenicima rizika HZJZ ističe prebrzu vožnju, alkohol i droge, korištenje mobitela tijekom vožnje te nekorištenje sigurnosnog pojasa. Posebno su ugroženi pješaci, biciklisti i motociklisti, kao i djeca i mladi.
Parkirna mjesta za OSI-je
U povodu Nacionalnog dana sigurnosti cestovnog prometa Policijska uprava splitsko-dalmatinska najavila je da će danas, od 9 do 13 sati, provoditi pojačani nadzor parkiranja na mjestima rezerviranima za osobe s invaliditetom te korištenja europskih parkirališnih karata.
Policija će provjeravati nepropisno parkiranje i moguće zlouporabe karata, koje se smiju koristiti samo kada vozilom upravlja osoba s invaliditetom koja na njih ima pravo ili se ta osoba nalazi u vozilu.
Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske pozivaju vozače na poštivanje prometnih propisa, odgovorno ponašanje i uvažavanje potreba osoba s invaliditetom.
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