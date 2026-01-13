"Kad odlazimo na sastanke u Vladu ili resorno ministarstvo, oni se nama jadaju na vlastite, osobne probleme. Slušamo kako i oni imaju visoke troškove, kako im jedva štogod ostane kad namire djecu, pričaju nam i kako imaju bolesnog psa ili mačku kojima su dijagnosticirani dijabetes, celijakija... Koliko košta dijagnoza celijakije psu, zaboga?! Tako oni ‘ćaskaju’ s nama, kroz godine smo se naslušale takvih ‘suosjećanja’, strašno... Strašno je i to što je povećanje naknada na e-savjetovanju stajalo samo dva dana, i to preko vikenda, pod izlikom da što ranije krene u primjenu. Bravo za Vladu - zaključuje ogorčena majka.