socijalne naknade
Majke njegovateljice: "Povišica osnovice od pet eura? Uskladite s pravom inflacijom ili nam se prestanite rugati"
Preko vikenda, od 9. do 11. siječnja, Vlada je provela javno savjetovanje o povećanju osnovica za izračun socijalne naknade u 2026.
Roditelji njegovatelji, udomitelji...
U pitanju su naknade za roditelje njegovatelje, koji danonoćno brinu o svojoj djeci s teškoćama, zatim minimalne zajamčene naknade samcima i obiteljima koje nemaju za podmirenje osnovnih životnih potreba, naknade za udomitelje i ostale. Osnovica se, ovisno o vrsti naknade, povećava za pet do deset eura u odnosu na prošlu godinu.
Kako je savjetovanje provedeno preko vikenda, primjedbi jedva da je i bilo pa je sve prošlo rekordno brzo. U Vladi su obrazložili da je dvodnevno savjetovanje bilo potrebno kako bi se što prije počelo s isplatama, javljaju 24sata.
Osnovica za izračun zajamčene minimalne naknade u 2026. godini raste za deset eura - sa 160 prošlogodišnjih na novih 170 eura, a to je povećanje od 6,25 posto. Time automatski rastu i naknade za troškove stanovanja, koje isplaćuju gradovi i općine u visini od najmanje 30 posto iznosa zajamčene minimalne naknade. U konačnici to znači nešto više novca korisnicima za režije - grijanje, vodu, plin, struju...
Tri nova Vladina povećanja
Osnovica za izračun naknade udomiteljima i izračun opskrbnine za udomljenu djecu i odrasle raste s 90 na 95 eura, a to je povećanje od pet eura ili 5,56 posto. Naknada za tradicionalno udomiteljstvo, neovisno o dobi djeteta, time raste s 243 na 256,50 eura mjesečno, odnosno za 13,50 eura, dok opskrbnina za dijete do tri godine raste, primjerice, s lanjskih 454 na 480 eura, za 26 eura, dok za dijete starije od sedam godina s 513 na 541 euro - za 28 eura. Tradicionalno udomiteljstvo se ne smatra profesionalnim zanimanjem, već udomitelj ima i vlastite, druge prihode. Za udomljavanje dobiva naknadu, a dijete opskrbninu.
Treće novo Vladino povećanje osnovice odnosi se na druge naknade u sustavu socijalne skrbi, i ta osnovica raste s prošlogodišnjih 75 na 80 eura u ovoj godini, što je povećanje od pet eura ili 6,67 posto. Iz ove osnovice izračunavaju se, primjerice, naknade za roditelje njegovatelje i njegovatelje osoba s teškim invaliditetom.
"Moja naknada za roditelja njegovatelja, koja iznosi tisuću posto osnovice, lani je iznosila 750 eura mjesečno, a sad će biti 800 eura, dakle 50 eura veća. Toliko stoje dvije tablete koje Selini zaustavljaju napadaj epilepsije - cijela kutija lijeka od četiri tablete stoji 100 eura. Besplatan je samo do 18. godine, pa ga moramo u potpunosti plaćati", kaže za 24sata Sabina Lončar iz Zagreba, majka 25-godišnje Seline, koja boluje od cerebralne paralize i potpuno je ovisna o majčinoj pomoći.
"Uskladite naknadu s pravom inflacijom"
Isto pitanje postavlja i Lidija Blažević izld Bestovja, majka njegovateljica sedmogodišnje Beate, djevojčice s najtežim oblikom autizma. Osim nje, ima još petero djece, uključujući Maura, dječaka koji je visokofunkcionalni autist.
"Za naše veliko kućanstvo 50 eura mjesečno znači malo pa pozivam Vladu, odnosno resorno Ministarstvo socijalne politike da naknadu uskladi s pravom inflacijom i troškovima ili da nam se prestane ovako rugati" kaže Lidija i nastavlja:
"Mojih 50 eura povišice mjesečno je jedan sat senzorne terapije za Beatu, koji stoji 55 eura. Za Maura sam nedavno 350 eura platila procjenu za prilagodbu nastavnog sadržaja, zamislite", rekla je.
"U Vladi i Ministarstvu se oni jadaju nama"
"Kad odlazimo na sastanke u Vladu ili resorno ministarstvo, oni se nama jadaju na vlastite, osobne probleme. Slušamo kako i oni imaju visoke troškove, kako im jedva štogod ostane kad namire djecu, pričaju nam i kako imaju bolesnog psa ili mačku kojima su dijagnosticirani dijabetes, celijakija... Koliko košta dijagnoza celijakije psu, zaboga?! Tako oni ‘ćaskaju’ s nama, kroz godine smo se naslušale takvih ‘suosjećanja’, strašno... Strašno je i to što je povećanje naknada na e-savjetovanju stajalo samo dva dana, i to preko vikenda, pod izlikom da što ranije krene u primjenu. Bravo za Vladu - zaključuje ogorčena majka.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare