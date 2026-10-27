Ružić najavio povećanje satnice osobnih asistenata: Evo koliko će iznositi

"Početkom 2000-tih, kad smo govorili da je 10 posto ukupnog stanovništva osoba s invaliditetom, svi su govorili da je to možda premalo, s obzirom na Domovinski rat i podatke. Danas nam se čini možda previše, međutim suvremena medicina, tehnologija i način života omogućili su da živimo dulje i kvalitetnije, pa je za očekivati da se udio osoba s invaliditetom u društvu na određeni način povećava", rekao je.