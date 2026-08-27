Sat usluge osobne asistencije za prijelazno razdoblje iznosi tri eura

S obzirom na to da je prosječna satnica za nove korisnike kojima su u međuvremenu donesena rješenja po analizi utvrđena na 211 sati mjesečno, prosječan iznos naknade za prijelazno razdoblje za ove korisnike procjenjuje se na nešto iznad 4000 eura, naveo je ministar. Naglasio je kako se isplaćena naknada ne smatra dohotkom niti može biti predmetom ovrhe.