odluka vlade
Sat usluge osobne asistencije za prijelazno razdoblje iznosi tri eura
Vrijednost jednog sata usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent na ime naknade za prijelazno razdoblje iznosi tri eura, odlučila je Vlada na sjednici u četvrtak, a nakon što je Ustavni sud u prosincu prošle godine ukinuo pojedine odredbe Zakona o osobnoj asistenciji.
"Vlada je 30. prosinca 2025. donijela Uredbu o izmjenama Zakona o osobnoj asistenciji kojom je propisano pravo na novčanu naknadu za neiskorištene sate usluge osobne asistencije od 19. prosinca do dana izvršnosti rješenja, a temeljem odluke Ustavnog suda za osobe koje nisu mogle ostvariti pravo usluge", kazao je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
Ta naknada služi kao obeštećenje osobama koje su podnijele zahtjev za osobnu asistenciju u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu Uredbe, a pravo im je naknadno priznato.
S obzirom na to da je prosječna satnica za nove korisnike kojima su u međuvremenu donesena rješenja po analizi utvrđena na 211 sati mjesečno, prosječan iznos naknade za prijelazno razdoblje za ove korisnike procjenjuje se na nešto iznad 4000 eura, naveo je ministar. Naglasio je kako se isplaćena naknada ne smatra dohotkom niti može biti predmetom ovrhe.
"Na dan 20. kolovoza imali smo 12.600 podnesenih zahtjeva, od toga je u radu 1921 zahtjev, a pored 254 licencirana pružatelja usluga, 45 ustanova kojima je osnivač RH registrirano je dodatno za pružanje usluge osobne asistencije", poručio je ministar.
Država osigurala sedam milijuna eura za naknadu za prijelazno razdoblje usluge osobne asistencije
Kako je naveo ministar, predani zahtjevi nakon stupanja na snagu Uredbe odnose se na 207 djece čiji roditelji imaju status roditelja njegovatelja, 194 djece čiji roditelji nemaju taj status, 296 odraslih osoba čiji roditelj ili član obitelji također imaju taj status, 39 korisnika koji koriste i uslugu pomoći u kući te 1862 odrasle osobe s invaliditetom koje do sada nisu koristile uslugu, iako su imale pravo.
"Iznos od tri eura smatra se primjerenim i pravičnim", dodao je Ružić.
Za provedbu ove odluke država je osigurala sedam milijuna i 168.032 eura u ovoj godini.
Vlada je dala suglasnost Upravnom odboru Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sklapanje Dodatka XIV. Ugovora o korištenju sredstava Fonda kojom se Gradu Supetru odobravaju dodatna sredstva pomoći za sufinanciranje troškova povećanja kapaciteta odlagališta neopasnog otpada "Kupinovica". Fond će sudjelovati u sufinanciranju troškova najviše u iznosu do 3,182.539 eura bez poreza na dodanu vrijednost.
Donesena je i odluka kojom država daruje Općini Fažana nekretninu površine 15.013 četvornih metara i vrijednosti gotovo dva milijuna eura za izgradnju Društveno-sportskog centra Valbandon u roku od pet godina od dana sklapanja sporazuma o darovanju.
Suglasnosti o dodjeli sredstava za očuvanje NP Mljet, PP Lastovsko otočje i PP Papuk
Ravnatelju Javne ustanove "Nacionalni park Mljet" dana je suglasnost za sklapanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za obnovu i očuvanje prirode otoka Mljeta u visini od 1,651.760 eura bez PDV-a. Kroz tri ključna segmenta, navodi se, projekt teži uspostavljanju povoljnog stanja ciljnih stanišnih tipova i vrsta, izravno adresirajući zabilježene probleme i pritiske na zaštićena područja, a odnosi se na obnovu i zaštitu embrionske obalne sipine, obnovu staništa za kopnenu kornjaču te redovite mjere protupožarne zaštite.
Vlada je dala suglasnost i za sklapanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za uspostavu sustava ekoloških sidrišta na 12 lokacija u Parku prirode Lastovsko otočje, uklanjanja invazivne ribe vatrenjače, čišćenje plaža, obala, podmorja, praćenje stanja morskih vrsta, kvalitete morske vode, provođenje edukativnih aktivnosti, a u visini od 1,889.050 eura bez PDV-a.
Donesena je i odluka kojom se daje suglasnost za sklapanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za poboljšano upravljanje ciljnim stanišnim tipovima u Parku prirode Papuk s težištem na povećanju otpornosti šumskih ekosustava u uvjetima klimatskih promjena u visini od 1,525.258 eura bez PDV-a.
Vlada je u Sabor uputila konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju sporazuma između Vijeća ministara BiH, vlada Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Mađarske, Republike Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Republike Srbije, Slovačke Republike te Republike Slovenije o suradnji i koordinaciji u traganju i spašavanju zrakoplova.
Prihvatila je i pokroviteljstva nad 30. međunarodnim festivalom čipke - Lepoglava 2026., koji će se održati od 11. do 13. rujna i koji će Ministarstvo kulture i medija sufinancirati u iznosu 25.000 eura, te nad obilježavanjem 250. obljetnice Pravnog fakulteta u Zagrebu 28. listopada.
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