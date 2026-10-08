DESET GODINA PODATAKA
Ovo su najsigurnije aviokompanije u Europi: Ljestvica donosi nekoliko iznenađenja
Nova analiza sigurnosti europskih aviokompanija, koja obuhvaća podatke za deset godina, na vrh je smjestila Aegean Airlines, Ryanair i Austrian Airlines.
Aegean Airlines, Ryanair i Austrian Airlines zauzeli su prva tri mjesta na novom indeksu sigurnosti koji obuhvaća 20 velikih europskih aviokompanija i podatke iz desetogodišnjeg razdoblja.
Indeks sigurnosti europskih aviokompanija za 2026. objavio je AirAdvisor, a obuhvatio je deset najvećih kvalificiranih niskotarifnih i deset najvećih tradicionalnih avioprijevoznika koji posluju u Europi. Kriterij za njihov odabir bio je broj letova u 2025. godini, prema podacima EUROCONTROL-a, prenosi Euronews.
Svaka je aviokompanija mogla osvojiti najviše 100 bodova u šest kategorija različite težine. Sigurnosni rezultat nosio je 40 posto ukupne ocjene, a temeljio se na nesrećama objavljenima u IATA-inom izvješću o sigurnosti za razdoblje od 2016. do uključujući 2025. godinu.
Certifikati i revizije činili su 20 posto ocjene, uključujući povijest revizija i podatke Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (ICAO) o učinkovitosti nacionalnog nadzora zračnog prometa. Operativni sigurnosni sustavi nosili su 15 posto, starost flote i tehnički profil 10 posto, obuka pilota također 10 posto, a financijska stabilnost pet posto.
Na vrhu konačne ljestvice grčki avioprijevoznik Aegean
AirAdvisor je naveo da su ocjene za operativnu sigurnost, flotu, obuku i financijsku stabilnost temeljene na javno dostupnim regulatornim i kompanijskim podacima. Pritom su naglasili da je indeks "usporedni pokazatelj i ne bi ga trebalo tumačiti kao mjeru toga je li pojedina aviokompanija sigurna ili nesigurna".
Na vrhu konačne ljestvice našao se grčki nacionalni avioprijevoznik Aegean s 89 od 100 bodova, bez ijedne kvalificirane nesreće u promatranom desetogodišnjem razdoblju. Slijede Ryanair s 86 bodova i Austrian Airlines s 85,5 bodova.
Aegean je za sigurnosni rezultat dobio maksimalnih 40 od 40 bodova. Visoke ocjene ostvario je i u kategorijama operativne sigurnosti, gdje je dobio 13 od 15 bodova, flote s devet od 10 bodova te financijske stabilnosti, za koju je dobio svih pet bodova.
Iz AirAdvisora ističu da besprijekoran sigurnosni rezultat sam po sebi nije bio dovoljan za plasman na vrh ljestvice.
"British Airways, SAS i Eurowings također su dobili 40 od 40 bodova u toj kategoriji, ali nisu završili među prvih pet jer indeks objedinjuje šest različitih čimbenika", naveli su.
Niskotarifne aviokompanije visoko na ljestvici
Među pet najbolje plasiranih aviokompanija čak su tri niskotarifne. Ryanair zauzeo je drugo mjesto, Norwegian četvrto, a SunExpress peto mjesto.
Kada se promatra cijelo istraživanje, niskotarifne aviokompanije u prosjeku su osvojile 79,2 od 100 bodova, dok su tradicionalni avioprijevoznici ostvarili prosjek od 82,8 bodova. Razlika je 3,6 bodova.
"Mnogi putnici pretpostavljaju da jeftinija karta znači prihvaćanje većeg sigurnosnog rizika, no podaci to ne potvrđuju", rekao je Anton Radchenko, izvršni direktor AirAdvisora, za Euronews Travel.
"Niskotarifne i tradicionalne aviokompanije imaju vrlo slične rezultate kada je riječ o nesrećama, a njihovi sustavi upravljanja sigurnošću u prosjeku su dobili jednake ocjene. Drugim riječima, cijena karte vrlo malo govori o tome koliko je aviokompanija sigurna", dodao je.
"Stariji avion koji se pravilno održava može desetljećima sigurno prometovati"
Niskotarifni prijevoznici bolje su ocijenjeni od tradicionalnih kompanija u kategoriji starosti flote i tehničkog profila. Dobili su prosječno 7,8 od 10 bodova, dok su tradicionalne aviokompanije ostvarile 7,1 bod.
Niskotarifni prijevoznici uglavnom imaju mlađe flote, a Wizz Air i Pegasus u toj su kategoriji dobili maksimalnih 10 od 10 bodova.
"Mlađa flota može donijeti tehnološke i učinkovitije prednosti, ali starost zrakoplova nikada se ne bi trebala promatrati kao samostalna ocjena sigurnosti", rekao je Radchenko u izvješću.
"Stariji zrakoplov koji se pravilno održava može desetljećima sigurno prometovati", dodao je.
Ljestvica 20 najvećih europskih aviokompanija
Prema indeksu, koji nosi ukupno 100 bodova, 20 velikih europskih aviokompanija rangirano je ovako:
- Aegean Airlines – 89/100
- Ryanair – 86/100
- Austrian Airlines – 85,5/100
- Norwegian – 85/100
- SunExpress – 84,5/100
- Air France – 83,5/100
- British Airways – 83,5/100
- Iberia – 83,5/100
- Turkish Airlines – 83/100
- Lufthansa – 83/100
- KLM – 82,5/100
- easyJet – 82/100
- Eurowings – 81,5/100
- SAS – 81,5/100
- Wizz Air – 79,5/100
- Transavia – 79/100
- Vueling – 77/100
- Jet2 – 73/100
- SWISS – 72,5/100
- Pegasus Airlines – 64,5/100
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