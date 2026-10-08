Ovo su najsigurnije aviokompanije u Europi: Ljestvica donosi nekoliko iznenađenja

AirAdvisor je naveo da su ocjene za operativnu sigurnost, flotu, obuku i financijsku stabilnost temeljene na javno dostupnim regulatornim i kompanijskim podacima. Pritom su naglasili da je indeks "usporedni pokazatelj i ne bi ga trebalo tumačiti kao mjeru toga je li pojedina aviokompanija sigurna ili nesigurna".