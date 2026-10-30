HDZ-ov zastupnik
Sanader o Odboru za unutarnju politiku: "Mi nismo istražno tijelo"
Saborski zastupnik HDZ-a Ante Sanader rekao je u petak da Odbor za unutarnju politiku nije istražno tijelo, a o radu Sigurnosno-obavještajne agencije može se razgovarati nakon što Državno odvjetništvo dovrši kazneni postupak vezan uz slučaj ilegalnog odlaganja otpada u Gospiću.
"Kazneni postupak je u tijeku, provodi ga Državno odvjetništvo, a mi nismo istražno tijelo koje će sada remetiti taj postupak. Kad čujemo rezultate DORH-a, onda možemo razgovarati o tome kako SOA radi", rekao je Ante Sanader na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru.
Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost prije toga je na sjednici prihvatio zaključke vladajuće većine kako bi svaka daljnja aktivnost Odbora u vezi nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću mogla ometati istragu koja se s tim u vezi provodi.
Uz to, odbijeni su prijedlozi oporbe koji su tražili da Odbor provede neposredni nadzor SOA-e te da od nadležnih tijela - Državnog inspektorata, DORH-a, Carinske uprave i SOA-e zatraži izvješće o prikupljenim informacijama i postupanjima vezano uz odlaganje opasnog otpada u razdoblju od 2016. do 2026. godine.
"Odbor je dobio izvješće od SOA-e i u ovom trenutku nema ništa novog što od nje možemo dobiti", kazao je Sanader.
Oporbene stranke SDP i Možemo, koje su jučer predstavile program gospodarenja otpadom za iduće parlamentarne izbore, prozvao je da ni nakon pet godina vlasti u Zagrebu nisu zatvorili odlagalište komunalnog otpada Jakuševec, niti su sanirali divlja odlagališta kojih je veliki broj u glavnom gradu.
"U koalicijskom programu SDP-a i Možemo čuli smo jednu vrlo interesantnu informaciju, a to je da za rješavanje problema otpada trebaju dva mandata i nekoliko milijardi. Zanima me odakle će uzeti te milijarde?", upitao je Sanader.
Zastupnik Krunoslav Katičić (HDZ) ponovio je da će problem otpada u Gospiću riješiti Vlada, u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
"Plan se poštuje u cijelosti. Otpad se prekrio, vreća oko samog PPK Velebita više nema. Ide se u daljnju realizaciju te stručno i odgovorno rješavanje problema", poručio je.
Nakon što je u Saboru prošao rebalans proračuna za 2026., ustvrdio je da je parlamentarna većina stabilna, unatoč ''iniciranju potencijalnih sukoba i razmimoilaženja unutar redova većine''.
Zastupnik Ivan Malenica (HDZ) ocijenio je neprihvatljivom i neopravdanom odluku troje ustavnih sudaca o nedolasku na sjednice suda zbog tonskog snimanja.
"Znamo da se na tim sjednicama odlučuje o ustavnim tužbama koje se važan alat hrvatskim građanima za zaštitu njihovih ustavnih prava i sloboda. To pokazuje njihov odnos prema Ustavu i pravnom poretku", kazao je Malenica.
Od zastupnika iz oporbe očekuje da se, nakon povratka s jednotjedne stanke, razgovora i možda postigne dogovor o kandidatima za tri još uvijek nepopunjene pozicije na Ustavnom sudu.
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