Sanader tražio sjednicu Odbora na Jakuševcu. Radojčić: Ne vidim potrebu

"Ne vidim zapravo ni potrebu, budući da se ove izmjene zakona o gospodarenju otpadom vrlo malo odnose na takva odlagališta, a fokusirane su na izmjene potrebne kako bi se spriječili događaji koji su, ne samo u Gospiću, doveli do zakapanja 37.000 tona opasnog otpada, već i stvaranja divljih odlagališta u cijeloj Hrvatskoj", rekla je Radojčić.