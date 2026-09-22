HDZ-OVAC NEZADOVOLJAN
Sanader tražio sjednicu Odbora na Jakuševcu. Radojčić: Ne vidim potrebu
Zastupnik HDZ-a Ante Sanader izrazio je u utorak nezadovoljstvo što nije prihvaćen njegov prijedlog da se sjednica Odbora za zaštitu okoliša o Zakonu o gospodarenju otpadom održi na Jakuševcu, na što je predsjednica odbora Dušica Radojčić odgovorila da za to nema uvjeta.
Oglas
Sanader je rekao da je prijedlog za održavanje sjednice na Jakuševcu, kao odlagalištu kojim upravlja Zagrebački holding, poslao pisanim putem, ocijenivši da bi članovima odbora bilo korisno na terenu vidjeti kako se ondje gospodari otpadom, prije donošenja zakona koji uređuje to područje.
Radojčić je odgovorila da je zahtjev Zagrebačkom holdingu poslala odmah po primitku prijedloga, te da je dobiven odgovor kako na samom odlagalištu ne postoje tehnički i prostorni uvjeti za održavanje sjednice, ali da je ponuđen organizirani, stručno vođen obilazak članovima odbora.
Radojčić: Neka se osim Jakuševca obiđu Karepovac i Osijek
Predložila je i da se do drugog čitanja zakona, osim Jakuševca, obiđu i odlagališta u drugim dijelovima Hrvatske, poput Karepovca i Osijeka, kako bi se stekao uvid u primjere sredina koje još nemaju centre za gospodarenje otpadom.
"Ne vidim zapravo ni potrebu, budući da se ove izmjene zakona o gospodarenju otpadom vrlo malo odnose na takva odlagališta, a fokusirane su na izmjene potrebne kako bi se spriječili događaji koji su, ne samo u Gospiću, doveli do zakapanja 37.000 tona opasnog otpada, već i stvaranja divljih odlagališta u cijeloj Hrvatskoj", rekla je Radojčić.
Sanader je odgovorio da predsjednica odbora izokreće i razvodnjava temu, tvrdeći da nije tražio održavanje sjednice doslovno na samom odlagalištu, nego na tom području, uz obilazak, budući da prema njegovim informacijama u neposrednoj blizini postoje prostorni uvjeti za to. Podsjetio je i da je prethodna predsjednica odbora ranije odbijala organizirati tematsku sjednicu o toj temi.
Radojčić je ponovila da je brzo reagirala na zahtjev te proslijedila dobiveni odgovor, poručivši da se obilazak Jakuševca može organizirati kad god o tome odbor odluči. Nakon rasprave, predloženi dnevni red sjednice usvojen je jednoglasno.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas