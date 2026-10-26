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reakcija iz hrvatske

I Pupovac se oglasio o izborima: "Sretno studenti, sretno Srbijo!"

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N1 Info
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26. lis. 2026. 10:09
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18.08.2026., Zagreb- Samostalna demokratska srpska stranka (SDSS) odrzala je konferenciju za novinare u Zagrebu o pozarima na podrucju Benkovca, Zadra i Biograda. Na konferenciji se obratio Milorad Pupovac. Photo: Sandra Simunovic/PIXSELL
PIXSELL / Sandra Simunovic/PIXSELL

Samostalna demokratska srpska stranka (SDSS) čestitala je Studentskoj listi na uvjerljivoj pobjedi na izvanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji, izrazivši nadu da će promjena vlasti donijeti demokratski napredak i poboljšanje odnosa sa susjednim zemljama.

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U svojoj poruci posebno su istaknuli očekivanje da će nova politička situacija u Srbiji pozitivno utjecati na položaj Srba u regiji, osobito onih koji žive u Hrvatskoj.

"Studentsko-građanskom pokretu i njegovoj Studentskoj listi čestitamo uvjerljivu i nadmoćnu pobjedu na izvanrednim parlamentarnim izborima za Narodnu skupštinu Republike Srbije. Čestitamo im pobjedu koliko jedinstvenu toliko i ohrabrujuću u današnjim političkim okolnostima naše regije, Europe i svijeta.

Svim političkim akterima i svim građanima Srbije želimo mirnu i odlučnu političku tranziciju prema društvu slobode, pravde i napretka, kao i prema državi snažnoj u svojoj ukupnoj demokratskoj i ustavnoj vladavini.

Radujemo se iskazanoj želji Studentske liste da odnose sa zemljama u regiji transformira u što je moguće bolje. To će, uvjereni smo, i položaj Srba u tim zemljama, a naročito Srba u Hrvatskoj, učiniti lakšim i boljim.

Sretno studenti, sretno Srbijo", poručili su iz SDSS-a.

Sve o izborima u Srbiji pronađite OVDJE.

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Teme
izbori u srbiji milorad pupovac sdss studentska lista vijesti iz hrvatske

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