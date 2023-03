Podijeli :

Održana je druga sjednica ovog saziva Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Kako je doznala naša reporterka Mila Moralić, protiv predsjednice Povjerenstva Aleksandre Jozić-Ileković stigla je prijava nakon što je N1 portal otkrio da se nije izuzela u slučaju Delipetar.

Protiv predsjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Aleksandre Jozić-Ileković stigla je prijava jer se nije izuzela u slučaju Delipetar u trenutnku kad je njena kći honorarno radila za MUP, o čemu je pisala Đurđica Klancir. Na pitanje smatra li da se trebala izuzeti u tom slučaju Jozić-Ileković je rekla:

“Smatram da se nisam trebala izuzeti. Da sam mislila da trebam, ja bih to učinila. Nije mi padalo napamet to napraviti. Moja kći je u to vrijeme radila honorarno kao projektna asistentica u Europskoj migracijskoj mreži. Radilo se o tripartitnom ugovoru, a ona formalno nije bila zaposlenica MUP-a nego angažirana na projektu. Nisam smatrala da se trebam izuzeti jer g. Delipetra ne poznajem, nikad se nismo upoznali, ni prije ni nakon kćerinog angažmana.”

Predsjednica Povjerenstva smatra da bi isto učinila i da je kći bila stalno zaposlena u MUP-u: “Delipetar nije bio nadređena osoba u kćerinom angažmanu. Kasnije se javila na natječaj na određeno vrijeme za stručnog referenta i koliko znam, niti je on bio nadređena osoba niti je odlučivao o njezinom prijemu u državnu službu. Mislim da se ne bih ni tad izuzela.”

Potvrdila je i da na sjednici na kojoj se odlučivalo u sukobu interesa pomoćnika ministra unutarnjih poslova Ante Delipetra nije deklarirala da joj kći radi u MUP-u: “Moja kći je bila na određeno vrijeme. Sigurna sam da sam komunicirala tu informaciju na razini kolega, da sam spomenula da mi kći radi u MUP-u u normalnoj svakodnevnoj komunikaciji, ali na sjednici nisam imala tu potrebu.”

Na pitanje hoće li ovaj slučaj oslabjeti njezin položaj u Povjerenstvu Jozić-Ileković je otkrila da je u utorak stigla prijava i protiv nje.

“Iskreno, kompletna kampanja je bila negativna, no ja na to moram računati. Svojom sam se voljom javila na dužnost koja je izložena. Nisam presretna što se ovo događa zbog moje kćeri jer ona je izložena javnosti kroz mene. Mi ćemo to riješiti. Jučer je došla i prijava u odnosu protiv mene, na radnom sastanku sam se izuzela. To će biti još jedna šansa da se obratim javnosti kad Povjerenstvo donese odluku. Otkako je kampanja počela, izloženija sam nego ranije. I prije pet godina sam se javila i za predsjednicu i člana Povjerenstva pa nisam imala takav medijski odjek. Dužnosnici moraju biti svjesni da su tu u interesu javnosti i na to moraju računati, tako se i ponašati.”

Osvrnula se i na komentare da Povjerenstvo više nema svrhu te da je tijelo eutanazirano: “Od prosinca 2021. u medijima je komunicirano da je novi zakon eutanazirao tijelo, mislim da je Dalija Orešković rekla da tijelo nema smisla. No, unatoč tome, i bivša predsjednica je podnijela kandidaturu opet pa vjerojatno ne misli da smo potpuno eutanazirani. Imamo posla i imamo što raditi i s tako smanjenim ovlastima. Tražit ćemo da zakon uđe u novele i tražit ćemo nove ovlasti.”

Više zapošljavanja – siva zona utjecaja

Podsjetimo, N1 je otkrio da je kći predsjednice Povjerenstva Aleksandre Jozić-Ileković, honorano radila za MUP u vrijeme kada je Povjerenstvo, u kojem je bila i Jozić-Ileković, odlučilo da nema osnove za pokretanje postupka protiv glavnog kadrovika MUP-a, a nekoliko mjeseci kasnije je i zaposlena u MUP-u. S obzirom da predsjednica Povjerenstva ističe da je kći honorarno radila za Europsku migracijsku mrežu, valja istaknuti da je od 2019. MUP nacionalna kontaktna točka za tu mrežu, te je kći i u fazi honorarnog rada, radila kao projektna asistentica u MUP-u.

Odluku Povjerenstva iz rujna 2021. potpisala je tadašnja predsjednica Povjerenstva, Nataša Novaković, a o slučaju Delipetar je – piše u uvodnom dijelu – osim predsjednice Novaković, odlučivalo Povjerenstvo u sastavu: Davorin Ivanjek, Aleksandra Jozić-Ileković i Tatijana Vučetić.

Slučaj je za N1 komentirao i Ivanjek. U razgovoru s našom Milom Moralić, Ivanjek je rekao kako se članica Povjerenstva izuzela u slučaju kad se odlučivalo o ministru Lovri Kuščeviću. “Ona je bila u kabinetu pa je smatrala da ne treba odlučivati o tom ministru”, rekao je.

Na pitanja o slučaju Delipetar, o kojemu je pisala naša Đurđica Klancir, Ivanjek kaže: “Možemo reći da se radi o specifičnoj okolnosti gdje se ne može na prvu konstatirati takva bliska veza i okolnosti izuzimanja. Morala bi se izuzimati da je kćer radila u odjelu MUP-a i da joj je taj dužnosnik bio nadređena osoba. Ovdje se radi o specifikumu da njena kćer nije bila ni zaposlena nego je radila honorarno u tijelu koje je bilo vezano za MUP. Tu je ta povezanost puno blaža. Bitno je istaknuti da članovi sami procjenjuju kolika je ta razina povezanosti i moraju ili li se ili ne izuzeti.”

Novinarka i urednica na N1 Đurđica Klancir komentirala je ovaj slučaj, o kojemu je prva i pisala.

“Radi se o situaciji u kojoj je Povjerenstvo razmatralo slučaj pomoćnika ministra unutarnjih poslova za ljudske resurse koji je i dalje savjetnik ministra unutarnjih poslova. U svom prvom tekstu o slučaju Delipetar otkrila sam da je u MUP-u u kratkom roku zaposlena njegova snaha, sestra snahe, mladići njegovih kćeri, brata jednog od njih… U rekonstrukciji slučaja Delipetar pokazalo se i njegova vještina u upravljanju kadroviranjem i značajni nedostaci sustava. Kako je bilo moguće da to tako prođe”, opisivala je slučaj Klancir u N1 studiju i dodala: “Pazilo se da zapošljavanja budu prije formalnih vjenčanja. Izbor komisije potpisuje ministar osobno, a članove nikad nismo saznali, i rješenja za zapošljavanje potpisuje ministar. Bilo je vidljivo da se zapošljavalo vrlo oprezno, no, ostaje siva zona mogućeg utjecaja. Primjerice, je li ministar Božinović znao da su to osobe vezane za obiteljski krug Delipetra?”

