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Sindikati ZET-a predstavili nove prijedloge: Pregovori se nastavljaju idući tjedan
Sindikati ZET-a predstavili su u nastavku pregovora s Upravom prijedlog kolektivnog ugovora na tri godine koji sadrži poboljšanje materijalnih prava radnika, a razgovori se nastavljaju idući tjedan.
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Sindikat prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Sindikat autobusnog, tramvajskog prometa te Sindikat vozača i prometnih radnika ZET-a razgovarali su s Upravom ZET-a o novom kolektivnom ugovoru, s ciljem unapređenja radničkih prava i osiguravanja boljih uvjeta rada, priopćili su sindikati.
Prijedlog kolektivnog ugovora na tri godine, koji su predstavili pregovaračkom odboru poslodavca, sadrži poboljšanje materijalnih prava radnika.
Sindikati su, ističe se u priopćenju, i ovaj put iskoristili priliku i ukazali na potrebu poboljšanja uvjeta rada radnika te zajednički rad na daljnjem razvoju javnog gradskog prijevoza.
Novi razgovor s pregovaračkim odborom, na kojem traže očitovanje o svom prijedlogu, održat će se u utorak, 27. listopada, priopćeno je.
Prema ranijim informacijama sindikati traže da se novim kolektivnim ugovorom jasno urede radno vrijeme i raspored rada, zajamči najmanje jedan slobodan vikend mjesečno, pojača kontrola prekovremenog rada i spriječi prekomjerno psihofizičko opterećenje radnika.
Predložili su i osnivanje Povjerenstva za uvjete rada s jednakim brojem predstavnika poslodavca i sindikata. Povjerenstvo bi se bavilo ključnim pitanjima uvjeta i organizacije rada, opterećenja radnika te zaštite njihova zdravlja.
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