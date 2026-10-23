"Obrazovanje, ne rat"
FOTO, VIDEO / Ulicama Palerma ori se Bella Ciao: "Vi nama peticu iz vladanja, mi vama nulu za upravljanje državom"
U jeku masovnih prosvjeda u Europi zbog, između ostaloga, rasta troškova života, militarizacije i zanemarivanja obrazovnog sustava, i građani Sicilije izašli su na ulice pokazavši svoje nezadovoljstvo rado Vlade talijanske premijerke Giorgije Meloni.
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Građansko nezadovoljstvo dovelo je do masovnih prosvjeda diljem europskih država; zahtjevi za smanjenjem troškova života, unaprjeđenjem obrazovnog sustava i ozbiljnim reformama po pitanju korupcije i nepotizma na ulicama iznose građani u Francuskoj, Španjolskoj, Belgiji, Albaniji i Italiji.
Danas tako, na ulicama Palerma na Siciliji mladi skandiraju "Obrazovanje, ne rat!" te prozivaju premijerku Giorgiju Meloni.
„Ne tražimo povlastice, nego prava”, "Vi nama peticu iz vladanja, mi vama nulu za upravljanje državom" i "Više lubenica, manje Meloni”, samo su neki od transparenata koje nose.
Ulicama Palerma odjekivala je i Bella Ciao, legendarna talijanska antifašistička pjesma iz Drugog svjetskog rata, a poruke mladih Siclijanaca pogledajte na fotografijama ispod.
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