ZET-ovci odlučili: Čak 96 posto radnika odbacilo je prijedlog poslodavca

"Nije svrha štrajka da se planira unaprijed, to je nešto što je krajnji element. Mi 198. dan nemamo kolektivnog ugovora, želimo sjesti za stol, ne želimo razgovarati putem medija. Očekujemo korektan odgovor, da se odazovu razgovorima i da se proces nastavi za dobrobit svih radnika, osobito operativnih. To se ne može ignorirati", poručio je Jović.