novi kolektivni ugovor
ZET-ovci odlučili: Čak 96 posto radnika odbacilo je prijedlog poslodavca
Sindikat prometnih i komunalnih službi Hrvatske objavio je rezultate izjašnjavanja radnika ZET-a o prijedlogu poslodavca za novi Kolektivni ugovor.
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Konferencija za medije sazvana je u 11 sati. Na njoj će biti objavljeni rezultati glasanja radnika o kolektivnom ugovoru.
Čak 96 posto radnika ZET-a je odbacilo prijedlog poslodavca, rečeno je na konferenciji za medije.
"Svaki dan smo s tim ljudima na terenu, ovo je apel da se napravi kolektivni ugovor. Ovo je 198. dan bez kolektivnog ugovora i ova agonija bi trebala završiti", rečeno je.
Poslan je službeni prijedlog poslodavcu u kojemu traže nastavak razgovora u ponedjeljak 19. listopada.
Što se tiče arbitraže o nužnim poslovima koji se moraju obavljati za vrijeme štrajka, odluka je donesena, ali još nije objavljena.
Goran Vučemilović rekao je da je gotova arbitraža te zatražio da se sve organizira kako bi, u slučaju potrebe, odnosno, novog štrajka, mogli obavljati te nužne poslove.
"Nije svrha štrajka da se planira unaprijed, to je nešto što je krajnji element. Mi 198. dan nemamo kolektivnog ugovora, želimo sjesti za stol, ne želimo razgovarati putem medija. Očekujemo korektan odgovor, da se odazovu razgovorima i da se proces nastavi za dobrobit svih radnika, osobito operativnih. To se ne može ignorirati", poručio je Jović.
Pojašnjava da je prijedlog poslodavca isti kao i prije mjesec, dva dana, te da su radnici i tada odbili taj prijedlog. "To vam govori kakvo je to nezadovoljstvo", kaže. Radnici nisu zadovoljni uvjetima u kojima rade, a Jović navodi primjer zgrade na Remizi koja je izgrađena 1937. godine.
"Sindikati su podnijeli žalbu Vrhovnom sudu, o tome ćemo kad dođe vrijeme. Kakva god odluka Vrhovnog suda neće promijeniti to da nema kolektivnog ugovora i da se on mora što prije riješiti. Treba prije svega misliti na operativne radnike. Treba misliti i na građane, da nemamo stalno pitanje što se sprema sutra".
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