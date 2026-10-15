kolektivni ugovor
Prijeti li ZET-u novi štrajk? Jović: "Ova agonija mora završiti"
Dražen Jović, predsjednik SKPH-a, bio je gost N1 Studija uživo gdje je komentirao nezadovoljstvo radnika ZET-a, koji su ponovno odbili prijedlog kolektivnog ugovora.
"Radnici su s ovih 96 posto poslali apel da se ova agonija mora završiti. Već su drugi put u tri tjedna odbili prijedlog kolektivnog ugovora. To je broj koji se mora poštovati i jasna poruka svima da se mora sjesti za pregovarački stol.
To je krik svih naših radnika, od vozača autobusa i tramvaja koji se svakodnevno suočavaju s problemima vezanima uz prekovremene sate, do servisnih radnika, radnika održavanja i svih ostalih zaposlenika. Mora se pronaći izlaz iz situacije koja traje već 198 dana", rekao je Jović.
"Naši vozači rade šest dana, a imaju samo jedan slobodan"
Na pitanje što radnici konkretno traže novim kolektivnim ugovorom, Jović je istaknuo da je potrebno riješiti niz otvorenih pitanja.
"Naši vozači rade šest dana, a imaju samo jedan slobodan dan. To je teško psihofizičko opterećenje. Moramo razgovarati i o uvjetima rada svih ostalih službi", rekao je i nastavio;
"Zašto imamo povećan broj bolovanja u ZET-u? Upravo zbog preopterećenosti sustava. Ako u servisima i radionicama imate radnike starije od 50 godina, onda možete samo zamisliti kakvi su uvjeti rada. Od propuha, vlage i kiše do derutnih prostora. Došli smo do točke u kojoj su se svi ti problemi prelomili preko leđa radnika i oni ih sada žele riješiti", rekao je i dodao da je mnogo stvari koje se moraju riješiti kolektivnim ugovorom.
Rekao je i kako pregovori traju već šest i pol mjeseci te da rezultat izjašnjavanja radnika jasno pokazuje razmjere nezadovoljstva.
"Tih 96 posto jasno govori da su ljudi nezadovoljni i da žele riješiti probleme. Svi žele da ova situacija ne eskalira, ali ovo je jasna poruka da se kolektivni ugovor mora ispregovarati", poručio je.
"Nije sve samo u plaćama"
Naglasio je da nezadovoljstvo zaposlenika nije povezano isključivo s plaćama.
"Nije sve samo u plaćama. Poruke se ne šalju preko medija. Sindikati su cijelo vrijeme pregovarali u dobroj vjeri. Da bismo došli do rješenja, obje strane moraju sjesti za stol i saslušati prijedloge", istaknuo je.
Smatra da su sindikati spremni postići dogovor u razumnom roku, ali upozorava da u pregovorima moraju sudjelovati osobe koje imaju ovlasti donositi odluke.
"Mislim da su sindikati spremni zaključiti ovaj posao u razumnom roku. No s druge strane moraju biti osobe koje imaju mogućnost donošenja odluka. I u prethodnim pregovorima, prije štrajka, sindikati su iznosili svoje prijedloge i rokove, ali druga je strana ostajala pri jednom te istom stavu. Upravo nas je to dovelo do ove situacije", rekao je.
Hoće li sindikati smanjiti svoje zahtjeve?
Na pitanje postoji li mogućnost smanjenja sindikalnih zahtjeva, Jović je odgovorio da su sindikati od početka spremni razgovarati o svim prijedlozima.
"Sindikati su cijelo vrijeme govorili da su spremni razgovarati o svakom prijedlogu. Važno je naglasiti da je danas 15. listopada, a pregovori su počeli 1. lipnja. Zato mislim da poruke koje se šalju preko medija, da netko mora nešto smanjiti, i dalje nisu dobre poruke", poručio je.
Je li moguć novi štrajk?
Na pitanje o mogućnosti novog štrajka Jović nije želio najavljivati konkretne poteze, ali je naglasio da je štrajk krajnja mjera kojoj radnici i sindikati pribjegavaju.
"Štrajk se nikada ne priprema na taj način. Ne možemo reći da će se dogoditi bilo kada i u bilo kojem obliku. Štrajk je krajnji instrument na koji se sindikati i radnici odlučuju. Sindikati su i prije prošlog štrajka pozivali na rješavanje problema, a to činimo i sada. Pozivamo da se problem pokuša riješiti" rekao je.
Na kraju se osvrnuo i na odluku arbitražnog vijeća.
"Poštovat ćemo odluku arbitražnog vijeća i prilagoditi joj se. Važno je da se odmah nakon objave odluke pristupi izradi plana vožnje kako sutra ne bismo imali problema", zaključio je Jović.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare