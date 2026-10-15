Prijeti li ZET-u novi štrajk? Jović: "Ova agonija mora završiti"

"Zašto imamo povećan broj bolovanja u ZET-u? Upravo zbog preopterećenosti sustava. Ako u servisima i radionicama imate radnike starije od 50 godina, onda možete samo zamisliti kakvi su uvjeti rada. Od propuha, vlage i kiše do derutnih prostora. Došli smo do točke u kojoj su se svi ti problemi prelomili preko leđa radnika i oni ih sada žele riješiti", rekao je i dodao da je mnogo stvari koje se moraju riješiti kolektivnim ugovorom.